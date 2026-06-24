気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」にて、「【危険警報級】25日も台風接近前から西～東日本で大雨 雨雲組織化しやすく要警戒｜大雨情報」と題した動画を公開した。動画では、6月25日を中心とする西日本から東日本にかけての大雨の危険性について、各種気象データを用いて詳細に解説している。



今回の降水は、梅雨前線上を東進する低気圧と、接近中の台風7号周辺からの非常に暖かく湿った空気（暖湿流）が要因である。松浦氏によると、25日未明から明け方にかけて九州北部で線状降水帯などの組織化した雨雲がかかる可能性があり、南側の風の収束によって九州南部などでも同様の現象が起きる恐れがあるという。



暖湿流の予想については、相当温位345ケルビン以上の空気が流れ込むため「1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降るところも出てきそう」と分析。予想24時間雨量（25日18時まで）は、四国・九州北部で250ミリ、東海で200ミリ、近畿で180ミリなどとなっている。一方で、計算モデルによって降水量の予測に大きな差が見られることにも言及し、「一つのモデルに頼らず、大雨のポテンシャルが西日本から東日本の太平洋側で特に高いということを認識しておく必要がある」と注意を促した。



また、夜間に雨が強まる場合、避難が困難になる危険性を指摘。「避難をもし考える場合はですね、明るい時間のうちにということを徹底するようにしてください」と視聴者に強く呼びかけている。低気圧の微妙な位置の違いで大雨のエリアが変動するため、常に最新の気象情報を確認し、早めの安全確保に努めたい。



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