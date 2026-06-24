神デスクと山岡家を愛する、ガジェット探求者『ツヨシ | techyou』をご紹介します。

神デスクと山岡家を愛する、ガジェット探求者『ツヨシ | techyou』

今週のピックアップ

『【2025年】３畳書斎デスクツアー！愛用中のデスク周りガジェット・収納など便利アイテムを一挙にご紹介！』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

ツヨシさん：「札幌に住んでいるガジェットYouTuberで、主にデスク周り関連のガジェットを紹介する活動をしています。あとは旅行も好きなので、旅行にまつわる小物やスマホ関連アイテムなども紹介しています」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

ツヨシさん：「もともとブログをやっていて、時代的に、ブログのテキストよりも動画のほうが来ているなと思い、YouTubeでの活動を始めたのがきっかけです」

――おすすめの動画は何ですか？

ツヨシさん：「やっぱり僕はデスクツアーですかね。理由は、僕のYouTubeチャンネルが伸びたきっかけもデスクツアーですし、一番力を入れて作っているコンテンツなので、そういった意味では一番見てほしい動画ではあります。

一番こだわっているのは、映像の綺麗さを意識しつつ、単純に商品を紹介するだけでなく、『こういうふうに使っています』というリアルな使用感が伝わる見せ方や、飽きずに見ていただけるような工夫を意識しています」

【2025年】３畳書斎デスクツアー！愛用中のデスク周りガジェット・収納など便利アイテムを一挙にご紹介！

https://youtu.be/PIhcwBZV5BE?si=qZ1Mq3D3FykoDjJ6



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

ツヨシさん：「いつも見ていただいている方、ありがとうございます。僕のことを知らない方がほとんどかと思います。今後も、デスク周りや書斎づくりの参考になる情報をアップしていきたいと思うので、これを機に知っていただいた方は、ぜひ1本、動画を見ていただければと思います」

デスク周りのガジェットについて分かりやすく紹介し続ける、ツヨシさんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『ツヨシ | techyou』

https://www.youtube.com/@24shi-web

Xのアカウント『ツヨシ｜techyou』

https://x.com/24shi_web

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島