日本代表がチュニジアに4発快勝 六本木ヒルズのパブリックビューイングに500人が熱狂 マクドナルド・コカ・コーラ主催の特別イベント
6月21日、六本木ヒルズアリーナで「マクドナルド・コカ・コーラ FIFAワールドカップ2026 日本代表対チュニジア代表戦 パブリックビューイング」が開催され、抽選で選ばれた約500人のサポーターが集結した。
本イベントは、FIFAワールドカップ2026のオフィシャルスポンサーであるマクドナルドとコカ・コーラが共同で実施したもの。会場には試合開始前から多くのファンが集まり、日本代表のグループステージ第2戦を前に大きな期待感に包まれていた。
本並健治、白井悠介、平成フラミンゴらが登壇
試合前には、元プロサッカー選手の本並健治氏、人気声優でサッカー通としても知られる白井悠介氏、登録者数370万人超の人気女性2人組YouTuber・平成フラミンゴ、そして司会進行を務めたハリー杉山氏が登壇した。
トークセッションでは、日本代表の第1戦を振り返りながら、チュニジア戦の見どころや注目選手について解説。サッカー好きならではの視点や軽快なトークで、会場のボルテージを試合前から一気に高めた。
前半4分、鎌田大地が先制弾
大型ビジョンにキックオフの瞬間が映し出されると、会場は一気に試合モードへ。日本は立ち上がりから積極的に攻め込み、開始わずか4分で先制に成功した。
左サイド深くで中村敬斗選手が仕掛けると、鋭いグラウンダーのクロスを中央へ供給。そこに走り込んだ鎌田大地選手が冷静に合わせ、ゴールネットを揺らした。早い時間帯での先制点に、六本木ヒルズアリーナは大きな歓声に包まれた。
上田綺世が圧巻ミドルで追加点
勢いに乗った日本は前半31分、さらにリードを広げる。エリア外の右45度付近でボールを受けた上田綺世選手が、迷いなく右足を振り抜いた。ワンバウンドする鋭い低弾道のシュートは、そのままゴールへ。相手GKの手を許さない一撃に、会場からはどよめきと拍手が沸き起こった。上田選手の決定力が光る、鮮やかな追加点となった。
ハーフタイムも熱気冷めず
2点リードで迎えたハーフタイムには、登壇者による振り返りトークが行われた。本並氏は日本の攻守の切り替えや前線の連動性を評価し、後半への期待を語った。
来場者はマクドナルドのフードやコカ・コーラを楽しみながら、前半のゴールシーンを振り返り、後半戦へ向けてさらに期待を高めていた。
伊東純也が抜け出し3点目
後半も日本の勢いは止まらない。後半24分、田中碧選手の縦パスを受けた上田選手が、ワンタッチで相手DFの背後へ絶妙なパスを送る。
そこへ抜け出した伊東純也選手がGKとの1対1を冷静に制し、ゴールへ流し込んだ。スピード、判断力、連係が噛み合った美しい得点に、会場の熱気は最高潮に達した。
上田綺世がこの日2点目、ダメ押しの4点目
後半38分には、日本がダメ押しの4点目を奪う。右サイドで伊東選手のスルーパスを受けた佐野海舟選手が、ダイレクトで中央へ折り返す。
このクロスに反応したのは、再び上田選手。下がりながらの難しい体勢になりながらも頭で合わせ、ボールをゴール右隅へ沈めた。上田選手はこの日2得点1アシストの大活躍。会場からは、この日一番ともいえる大きな拍手と歓声が送られた。
4-0完勝に会場は歓喜
試合はそのまま4-0で終了。日本代表は攻守にわたってチュニジアを圧倒し、グループステージ突破へ向けて大きな勝利を手にした。
試合後には出演者による振り返りトークも行われ、日本代表の完成度の高さや今後の戦いへの期待が語られた。最後には来場者との記念撮影も行われ、会場は終始、明るい熱気と一体感に包まれていた。
ワールドカップの熱気を六本木で体感
記者発表会からパブリックビューイング、そして日本代表の快勝まで、FIFAワールドカップ2026の盛り上がりを存分に感じられる一日となった。サッカーの持つ高揚感と、仲間と応援する楽しさを体感できた本イベント。日本代表の今後の戦いにも、ますます大きな注目が集まりそうだ。
本イベントは、FIFAワールドカップ2026のオフィシャルスポンサーであるマクドナルドとコカ・コーラが共同で実施したもの。会場には試合開始前から多くのファンが集まり、日本代表のグループステージ第2戦を前に大きな期待感に包まれていた。
試合前には、元プロサッカー選手の本並健治氏、人気声優でサッカー通としても知られる白井悠介氏、登録者数370万人超の人気女性2人組YouTuber・平成フラミンゴ、そして司会進行を務めたハリー杉山氏が登壇した。
トークセッションでは、日本代表の第1戦を振り返りながら、チュニジア戦の見どころや注目選手について解説。サッカー好きならではの視点や軽快なトークで、会場のボルテージを試合前から一気に高めた。
前半4分、鎌田大地が先制弾
大型ビジョンにキックオフの瞬間が映し出されると、会場は一気に試合モードへ。日本は立ち上がりから積極的に攻め込み、開始わずか4分で先制に成功した。
左サイド深くで中村敬斗選手が仕掛けると、鋭いグラウンダーのクロスを中央へ供給。そこに走り込んだ鎌田大地選手が冷静に合わせ、ゴールネットを揺らした。早い時間帯での先制点に、六本木ヒルズアリーナは大きな歓声に包まれた。
上田綺世が圧巻ミドルで追加点
勢いに乗った日本は前半31分、さらにリードを広げる。エリア外の右45度付近でボールを受けた上田綺世選手が、迷いなく右足を振り抜いた。ワンバウンドする鋭い低弾道のシュートは、そのままゴールへ。相手GKの手を許さない一撃に、会場からはどよめきと拍手が沸き起こった。上田選手の決定力が光る、鮮やかな追加点となった。
ハーフタイムも熱気冷めず
2点リードで迎えたハーフタイムには、登壇者による振り返りトークが行われた。本並氏は日本の攻守の切り替えや前線の連動性を評価し、後半への期待を語った。
来場者はマクドナルドのフードやコカ・コーラを楽しみながら、前半のゴールシーンを振り返り、後半戦へ向けてさらに期待を高めていた。
伊東純也が抜け出し3点目
後半も日本の勢いは止まらない。後半24分、田中碧選手の縦パスを受けた上田選手が、ワンタッチで相手DFの背後へ絶妙なパスを送る。
そこへ抜け出した伊東純也選手がGKとの1対1を冷静に制し、ゴールへ流し込んだ。スピード、判断力、連係が噛み合った美しい得点に、会場の熱気は最高潮に達した。
上田綺世がこの日2点目、ダメ押しの4点目
後半38分には、日本がダメ押しの4点目を奪う。右サイドで伊東選手のスルーパスを受けた佐野海舟選手が、ダイレクトで中央へ折り返す。
このクロスに反応したのは、再び上田選手。下がりながらの難しい体勢になりながらも頭で合わせ、ボールをゴール右隅へ沈めた。上田選手はこの日2得点1アシストの大活躍。会場からは、この日一番ともいえる大きな拍手と歓声が送られた。
4-0完勝に会場は歓喜
試合はそのまま4-0で終了。日本代表は攻守にわたってチュニジアを圧倒し、グループステージ突破へ向けて大きな勝利を手にした。
試合後には出演者による振り返りトークも行われ、日本代表の完成度の高さや今後の戦いへの期待が語られた。最後には来場者との記念撮影も行われ、会場は終始、明るい熱気と一体感に包まれていた。
ワールドカップの熱気を六本木で体感
記者発表会からパブリックビューイング、そして日本代表の快勝まで、FIFAワールドカップ2026の盛り上がりを存分に感じられる一日となった。サッカーの持つ高揚感と、仲間と応援する楽しさを体感できた本イベント。日本代表の今後の戦いにも、ますます大きな注目が集まりそうだ。