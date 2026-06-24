ブルックリン・ベッカム、両親の父の日投稿に激怒「放っておいてほしい」
両親のデヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカムと、長男ブルックリンの確執が伝えられるベッカム家。父の日に、デヴィッドとヴィクトリアがそれぞれブルックリンを含む子どもたちの写真をインスタグラムでシェアしたことを受け、ブルックリンが「激怒している」と報じられた。
【写真】赤ちゃんのハーパーを抱っこするブルックリンがキュート ベッカム夫妻がシェアした子どもたちの写真
日本はじめ世界各国で父の日を迎えた現地時間6月21日、デヴィッドはインスタグラムを更新。まず「お父さん、父の日おめでとう。人生のチャンスと愛をありがとう」と綴り、自分の父との2ショットをシェアした。続く投稿では、「父親であることは、僕の一番大切な仕事です…皆愛している。そして美しい家族を与えてくれた子どもたちの母親ヴィクトリア、ありがとう。世界中のお父さん、父の日おめでとう」とし、27歳の長男ブルックリン、23歳の次男ロメオ、21歳の三男クルス、そして14歳の末っ子ハーパーが並んだ4ショットと、子どもたちそれぞれと写る自身の2ショットを公開した。
ヴィクトリアもまた、自分の父親に向けた投稿に続き、4人の子どもたちとデヴィッドが写る写真をシェア。「デヴィッド、あなたは本当に最高の父親。あなたが成し遂げた最大の功績は、美しい子どもたちよね。心から愛している。父の日おめでとう」と綴った。
二人の投稿には、ファンから父の日を祝うコメントや「美しい写真」といった称賛が寄せられているが、The Sunによると、ブルックリンはこれに激怒しているという。
ブルックリンは、実家の家族全員をSNS上でブロックしているものの、知人やメディアを通じて目に入ってしまうといい、関係者は「放っておいてほしいと頼んでいるのに、彼らは投稿し続ける。問題が蒸し返されるだけだ。彼はとにかく自分に触れないでほしいと望んでいる」とコメントした。
数年前から両親との不仲が囁かれていたブルックリンは、今年1月にインスタグラムストーリーズにて長文メッセージを公開し、両親から受けたという仕打ちを赤裸々に暴露。「和解を望んでいない」とも記していた。
なお、先日デヴィッドはハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに星を獲得し、ハリウッドの殿堂入りを果たした。6月12日にロサンゼルスで開催された式典には、一家のほか、デヴィッドと親しいトム・クルーズや、ヴィクトリアの親友エヴァ・ロンゴリアと夫のホセ・バストン、ロビー・ウィリアムズらも祝福に訪れたが、近郊に住むブルックリンは欠席。式典の後、ハーパーがひとりでブルックリンの自宅を訪ねるも、会えずに立ち去る姿が写真に収められている。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠brooklynpeltzbeckham）
「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）
【写真】赤ちゃんのハーパーを抱っこするブルックリンがキュート ベッカム夫妻がシェアした子どもたちの写真
日本はじめ世界各国で父の日を迎えた現地時間6月21日、デヴィッドはインスタグラムを更新。まず「お父さん、父の日おめでとう。人生のチャンスと愛をありがとう」と綴り、自分の父との2ショットをシェアした。続く投稿では、「父親であることは、僕の一番大切な仕事です…皆愛している。そして美しい家族を与えてくれた子どもたちの母親ヴィクトリア、ありがとう。世界中のお父さん、父の日おめでとう」とし、27歳の長男ブルックリン、23歳の次男ロメオ、21歳の三男クルス、そして14歳の末っ子ハーパーが並んだ4ショットと、子どもたちそれぞれと写る自身の2ショットを公開した。
二人の投稿には、ファンから父の日を祝うコメントや「美しい写真」といった称賛が寄せられているが、The Sunによると、ブルックリンはこれに激怒しているという。
ブルックリンは、実家の家族全員をSNS上でブロックしているものの、知人やメディアを通じて目に入ってしまうといい、関係者は「放っておいてほしいと頼んでいるのに、彼らは投稿し続ける。問題が蒸し返されるだけだ。彼はとにかく自分に触れないでほしいと望んでいる」とコメントした。
数年前から両親との不仲が囁かれていたブルックリンは、今年1月にインスタグラムストーリーズにて長文メッセージを公開し、両親から受けたという仕打ちを赤裸々に暴露。「和解を望んでいない」とも記していた。
なお、先日デヴィッドはハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに星を獲得し、ハリウッドの殿堂入りを果たした。6月12日にロサンゼルスで開催された式典には、一家のほか、デヴィッドと親しいトム・クルーズや、ヴィクトリアの親友エヴァ・ロンゴリアと夫のホセ・バストン、ロビー・ウィリアムズらも祝福に訪れたが、近郊に住むブルックリンは欠席。式典の後、ハーパーがひとりでブルックリンの自宅を訪ねるも、会えずに立ち去る姿が写真に収められている。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠brooklynpeltzbeckham）
「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）