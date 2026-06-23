ひつじたちが殺人事件に挑む。ヒュー・ジャックマン主演映画「ひつじ探偵団」Prime Videoで24日から独占配信
Amazon.co.jpは、映像配信サービス「Prime Video」で、映画『ひつじ探偵団』を24日から独占配信する。プライム会員であれば、追加料金なしで視聴できる。
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映画『ひつじ探偵団』は、ドイツの小説家レオニー・スヴァン氏の小説をもとに、ヒュー・ジャックマン氏主演で実写化した映画作品。ひつじたちへの読み聞かせを欠かさないジョージが死体として発見され、ひつじたちが協力して犯人を探す物語が展開される。
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監督は、『ミニオンズ』で共同監督をつとめたカイル・バルダ氏。共演には、アカデミー賞受賞のエマ・トンプソンや若手で注目されているニコラス・ガリツィン、モリー・ゴードン、ホン・チャウらが出演する。
作品を通じて、愛するご主人との絆や仲間同士の友情、群れの中で生きる難しさや死生観といった、深いメッセージが随所に込められている。
(c)Amazon Content Services LLC【『ひつじ探偵団』 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ】