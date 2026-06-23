「その二人だけじゃない」ヨケレス＆イサクだけではない！日本代表FWが同僚のスウェーデン代表10番を警戒「すごく技術があって…」【W杯】
北中米ワールドカップでここまで１勝１分けの日本代表は現地６月25日、決勝トーナメント進出を懸けたグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦する。
そのスウェーデンは、リバプールのアレクサンデル・イサク、アーセナルのヴィクトル・ヨケレスという世界的FWコンビを擁する。
22日の取材で、スウェーデンの印象を問われた前田大然はこう評した。
「見ての通り前に強力なツートップがいるんで、そこだけじゃないですけど、チュニジア戦よりは厳しい戦いになるかなって思います」
また、セルティックのチームメイトである10番のFWベンジャミン・ニグレンについても警戒している。
「彼はすごく技術があって、ゴールを獲る力があるんで、その二人（イサクとヨケレス）だけじゃなくて、ニグレンも注意しないといけないのかなと思います」
チュニジア戦では出番がなかった前田。スウェーデンでは同僚の前で躍動できるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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そのスウェーデンは、リバプールのアレクサンデル・イサク、アーセナルのヴィクトル・ヨケレスという世界的FWコンビを擁する。
22日の取材で、スウェーデンの印象を問われた前田大然はこう評した。
「見ての通り前に強力なツートップがいるんで、そこだけじゃないですけど、チュニジア戦よりは厳しい戦いになるかなって思います」
また、セルティックのチームメイトである10番のFWベンジャミン・ニグレンについても警戒している。
「彼はすごく技術があって、ゴールを獲る力があるんで、その二人（イサクとヨケレス）だけじゃなくて、ニグレンも注意しないといけないのかなと思います」
チュニジア戦では出番がなかった前田。スウェーデンでは同僚の前で躍動できるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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