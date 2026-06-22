鹿児島県霧島市の温泉施設できのう21日、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明となっています。一夜明けたきょう22日も警察と消防が120人態勢で捜索しましたが、依然、行方はわかっていません。

行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児、田中嶺臣くん(5)です。

霧島警察署などによりますと、21日午後3時半ごろ、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれい川の湯」で、「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」と母親から消防に通報がありました。

通報の15分ほど前まで入浴

嶺臣くんは通報の15分ほど前まで入浴していて、先に両親が脱衣所に上がり、3分ほど目を離した間に、浴槽に浸かっていた嶺臣くんの姿が見えなくなったということです。

（かれい川の湯支配人）「川の水量は大人でも危ない。みんなで手分けして探すような雰囲気だった」

「かれい川の湯」は国道223号沿いにあり、すぐそばには天降川が流れています。近くに同様の温泉施設がありますが、民家などはありません。

川に面した窓と網戸が開いたまま

嶺臣くんは、父親、母親、2歳の弟の4人で、内風呂と露天風呂が併設した家族湯を利用。

警察が到着した時には、川に面した内風呂の窓と網戸が開いたままになっていたということです。

また、「かれい川の湯」によりますと、家族湯の窓から下は、高さおよそ2メートルほどで、その下は幅5メートルの藪が広がっています。

さらに藪の先には1.2メートルの崖、その下は幅2.8メートルのコンクリートの舗装路となっています。その舗装路から3.5メートル下を天降川が流れています。

天降川は当時、前日までの雨で増水し、流れが速くなっていたということです。

帰ってきてほしい

嶺臣くんは、身長およそ120センチのやせ型で、前髪は眉にかかる程度、横側は耳にかかる程度の長さです。いなくなった時は、衣服は身に着けておらず裸で、靴なども履いていませんでした。

嶺臣くんが川に流された可能性もあるとみて、川の温泉付近から河口までのおよそ10キロに渡って、きょう22日は警察と消防あわせて120人態勢で捜索しましたが、今のところ手がかりは見つかっていません。

嶺臣くんの父親はMBCの取材に対し、「鹿児島には旅行で訪れ平川動物公園の帰りに温泉施設を訪れた。帰ってきてほしいのひとこと」と話しました。

あす23日も朝から警察と消防が捜索する予定です。

温泉 施設付近から中継

霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれい川の湯」からお伝えします。

男の子が行方不明になってから丸一日が過ぎました。

この施設のすぐ横には、男の子が流された可能性のある天降川が流れています。川を見てみますと、大人でも流されそうな水量になっています。

施設の人によりますと、3日ほど前に降った大雨で、いつもより水かさが多く流れが速いということです。

120人態勢で捜索

きょう22日の捜索は、警察、消防あわせて120人態勢で行われ、天降川を中心にヘリやドローンで上空から、機動隊が水に潜って水中を捜索していました。

警察や消防の捜索は22日午後5時に打ち切られ、23日あさから再開するということです。

以上、男の子が行方不明となっている現場からお伝えしました。

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