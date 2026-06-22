旭川地裁は6月22日、女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われた内田梨瑚被告（23）に、求刑通り懲役27年の判決を言い渡しました。



判決が言い渡されたあと、突然、法廷に男が侵入し「この判決は報われねぇぞ」と暴れたため、現在、一時休廷となっています。



男は５０～６０代くらいで、「死刑やろうが、ぼけ」「家族が報われるか」などと繰り返し叫びながら廷内に侵入してきたということです。

内田被告は、座ったまま驚いた様子で見ていて、検察官や関係者はその場から逃げました。



男は、まもなく５～６人の係員に抑えられましたが、その後も大きな声で叫び続けたということです。



警察は、男を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕しました。



内田被告は殺人と不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われていて、起訴状などによりますとおととし年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生（17）を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし殺害したとされていました。

裁判の争点は、殺人の実行行為や殺意があったのかなどで、内田被告は先月25日の初公判で、起訴内容について「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と述べ、殺人罪などについて否認していました。



検察は今月8日の裁判で「被害者の人格、尊厳を踏みにじるもので身勝手極まりない犯行」だと指摘し、「主犯であることは明らかで最も重い責任を負うべき」として懲役27年を求刑。



一方、弁護側は「偶発的に起きた計画性のない犯行」で、「すべて内田被告の責任とは言えない」などと主張し、情状酌量を求めていました。