この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「海外ビジネスカジュアル」が「【和製英語ポリス】 スーツケース」と題した動画を公開した。旅行に欠かせないアイテム「スーツケース」の英語発音に焦点を当て、そのまま発音してもネイティブに通じない理由と、日本人特有の発音のクセを紐解いている。



動画の冒頭、「スーツケースは英語では総称的には『Luggage』といいます」と前置きしつつ、単語としての「suitcase」の発音について言及。「suitcase」のスペルには「s（ツ）」の音が含まれておらず、ネイティブの発音は「スートケース」に近いと指摘する。



なぜ日本人は「スーツケース」と発音するようになったのか。その背景には、明治時代に英語が日本に入ってきた際、日本語には子音の「t」だけの音が存在しなかったという言語の壁があった。当時の日本人は、「t」の後に母音の「お」を補って「ポスト」のように「ト」とするか、母音の「う」を補って「ツ」の音に変化させるかの工夫をしており、それが定着の要因になったという。



さらに、「衣服の『スーツ（suits）』を入れるケースだから『スーツケース』でしょ！」と日本人が勝手に合体させてしまった結果、単数形の「suit」と「case」の間に、本来存在しない「ツ」の音が入り込んでしまったという和製カタカナの誕生秘話を明かした。



後半の応用編では、「オーツミルク」や「スポーツカー」など、同様の法則で「ツ」が入ってしまった単語を次々と紹介。「フルーツ（fruit）」も本来は語尾が「t」で終わるが、日本人は「う」を補って定着させた。一方で、楽器の「フルート（flute）」には「お」を補ったため、偶然にも果物と楽器が別々の言葉として日本語の中で綺麗に整理されたという興味深い考察を展開している。



最後に、ネイティブに一発で言葉を通じさせる実践的な対策として、「英語の単語の末尾にtとなるものは頭の中で『ツ』を『ト』に変換すること」と結論づけた。日常にあふれる外来語の成り立ちを言語学的な視点から解き明かし、明日から使える英語のコツを学べる充実した解説となっている。



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