日本時間深夜1時過ぎのアナウンスにSNS上は悲鳴

【MLB】カブス ー Bジェイズ（日本時間22日・シカゴ）

深夜1時過ぎに流れたニュースに日本ファンの嘆きが続いた。21日（日本時間22日）、カブスは本拠地でブルージェイズとの一戦が予定されていたが、悪天候で順延となることが発表された。日本3選手が出場する予定だったものの“競演”は実現せず。「（試合が）なくなっちゃった……」「最悪（涙）」と落胆の声が漏れた。

同戦では、カブスは今永昇太投手が先発し、鈴木誠也外野手が「4番・DH」、ブルージェイズは岡本和真内野手が「3番・三塁」で先発出場することが発表されていた。今永と岡本は実現すればメジャーでの初対決となっていた。

この発表を受け、対戦を心待ちにしていた日本のファンが即反応。「みられなくなっちゃった、ざんねん……」「えー岡本vs今永中止なの？ せっかく起きたのに」「今永vs岡本 雨で中止……最悪（涙）」「今永（鈴木）対岡本楽しみだったのに中止かよ」「中止で今永vs岡本がなくなっちゃった……」「今永vs岡本（涙）」と悲鳴が上がっている。

なお、この一戦は8月6日（同7日）に順延された。（Full-Count編集部）