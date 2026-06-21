◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 4―0 チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。先制点をアシストしたMF中村敬斗（25＝スタッド・ランス）が、負傷欠場のMF久保建英（25＝Rソシエダード）に“有言実行”のメッセージを届けた。

前半4分、中村が絶妙な左クロス。鎌田が左足のバックヒールで合わせて先制ゴールが生まれた。

貴重な先制点をアシストした中村は、カメラに向かって指で歓喜の「Kポーズ」。「K」は久保の「K」で、「久保選手と一緒にやるっていうところで」と、この日膝の負傷でベンチ外となったエースにアシストという形でゴールを届けた。

ゴールを取ったらパフォーマンスを約束していたと明かし「自分が点取ったらやるってなってたんですけど、まぁアシストしたし。鎌田選手がKやったら鎌田のKと思われるから」と笑った。

試合前には久保から「しっかり勝ってきてくれ」とのメッセージもあったという。“有言実行”のパフォーマンスに久保も「喜んでました」と明かした。