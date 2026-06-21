最高峰の舞台で勝たせるエースに…上田綺世が待望のW杯初ゴール「4年前に感じた悔しさは同じ場所でしか拭えない」

最高峰の舞台で勝たせるエースに…上田綺世が待望のW杯初ゴール「4年前に感じた悔しさは同じ場所でしか拭えない」