オンラインイラスト教室を運営するアタム（東京都港区）が、全国の男女500人を対象とした「漫画を読んで勉強になったことに関する意識調査」を行い、結果をランキング形式で紹介しています。

【意外】500人が選んだ“勉強になる”おすすめ「漫画」1〜5位は？ 結果が面白い！

調査は、5月29日に娯楽漫画と学習漫画の両方を対象にインターネットで実施。回答者の割合は女性353人、男性147人で、年代は10代が1.4％、20代が17.8％、30代が35.2％、40代が27.0％、50代以上が18.6％でした。

男女500人に「漫画を読んで勉強になると感じた経験があるか」と聞いたところ、「よくある」が32.4％、「たまにある」が65.4％と、計97.8％が漫画が単なる娯楽ではなく、知識や考え方に触れるきっかけとなっていることが判明したということです。

続いて、「漫画を読んで勉強になったこと」を質問すると、3位は「人との関わり方」で15.2％、2位は「科学の知識」で20.2％、1位は「歴史の知識」で35.6％という結果でした。

「歴史の知識」と回答した人からは「教科書の文字だけでは覚えにくかった歴史上の人物の人間関係や、大きな合戦の流れがスムーズに頭に入りました」（20代 男性）、「歴史の学習漫画を読んで、歴史の流れや偉人の人生などをわかりやすく学べました。教科書だけでは知れなかった偉人の一面や逸話などを学べたので、歴史に興味を持つきっかけにもなり、歴史の勉強に積極的に取り組むようになりました」（20代 女性）などの感想も寄せられたということです。

同社は、調査結果を受けて、「『漫画を読んで勉強になったことがある』と回答した人がほとんどを占めました。そして漫画から得られる学びの内容としては、歴史や科学といった知識分野だけでなく、人との関わり方や物事の考え方など、日常生活や人生に役立つものまで幅広く挙がっています」といい、続けて、「漫画は絵とストーリーによるわかりやすさで、上記のような学びを娯楽の形で提供してくれます。知識を効率よく伝えるだけでなく、感情移入を通じて理解を深められる点も、漫画ならではの魅力です。楽しみながら自然に学べる漫画は、子どもから大人まで幅広い世代にとって身近な学習ツールのひとつだとわかりました」とコメント。

さらに、「こうした漫画の魅力を支えているのが『ストーリーテリング』の力です。ストーリーテリングとは、物語を通じてメッセージを伝える手法のこと。コマ割りで場面の切り替わりや時間の流れを表現したり、セリフで登場人物の性格や関係性を伝えたり、構成を工夫して読者を最後まで引きつけたりと、さまざまな要素の組み合わせで成り立っています。読者が物語に感情移入し、学びを深められるのも、このストーリーテリングがあってこそです」と説明しています。