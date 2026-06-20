インスタグラム更新

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が日本時間20日、インスタグラムを更新し、第2子誕生を報告した。球団は現地19日に大谷の育休取得を発表。同日のオリオールズ戦を欠場していた。公開された写真に「大きくない？」とファンが衝撃を受けている。

チームを離れていた大谷から、吉報が届いた。インスタグラムを更新し、第2子誕生を報告。英語で「一緒に歩む人生の中で、この素晴らしい日を経験できたことに私たちはまた大喜びしています 無事に生まれてきてくれてありがとう また、この旅を通して私たちをサポートしてくださった皆さんに心から感謝申し上げます Shohei, Mamiko」とつづられた。

投稿では、愛犬デコピンがデザインされた青いベビーウェアを着用した子どもの姿とみられる写真も添えられていた。水色のおくるみに包まれている。右下には、舌を出したデコピンが登場している。2枚目の写真では、新生児のものと思われる足の裏側が捉えられていた。

顔出しされていなくても、X上には日本ファンの驚きの声が溢れた。

「やはりデカい！！今回もデカいwwwwww 4、5歳児の足かと思ったよ」

「大谷家の第二子、大きくない？？？ 足しっかりしててびっくり」

「足がしっかりしている… 男の子かな？」

「大谷夫妻の赤ちゃんの足大きくない！？ 縦長？というか、もう歩いてる子の足みたいにしっかりしててすごい！」

球団公式Xは「ショウヘイ・オオタニは育休（配偶者の出産に伴う休暇）でチームを離れている」と発表していた。大谷は昨年4月、第一子となる長女の誕生のため「父親リスト」に入り、妻・真美子さんの出産に立ち会った。

今季の大谷は開幕から二刀流でフル回転している。打者として打率.296、15本塁打、42打点。投手として7勝2敗、防御率1.47の成績を残している。



（THE ANSWER編集部）