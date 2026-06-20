［ケアラーの風景］支援者たち＜５＞

仕事をしながら親などを介護する「ワーキングケアラー」。

職場で相談できず、介護離職に追い込まれるケースもあり、対策が急がれている。生成ＡＩ（人工知能）などのデジタル技術をいかして、個々人に適切な支援策を提示する新たなサービスが生まれている。（山田朋代）

介護もキャリアもうまくいく――。ＮＴＴデータ ライフデザイン（東京）は昨年１０月、そんなスローガンを掲げて、ワーキングケアラーを支援する新サービス「ケアラケア」を発表した。

サービスは、生成ＡＩによるケアラー調査と人によるサポートを組み合わせたものだ。「（あなたの介護は）継続的な調整と支援体制の見直しが重要です」。介護の状況や制度の理解などに関するアンケートに答えると、生成ＡＩが将来起こりうる問題などを予測し、職場に伝えておくことや心身を守る方法などの助言などとともにリポートにまとめる。必要に応じて、介護の専門家に相談し、通院の付き添いや家事代行といった介護保険外サービスの事業者選びや手配を頼むこともできる。

同社社長の浜口雅史さん（５６）は「社員の介護リスクを可視化し、それぞれにふさわしい支援につなぐ。企業にとっては、客観的に、効率よく対応できるという利点もある」と説明する。

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ケアラケア開発の出発点は、２０２３年秋に遡る。同年の春、経済産業省は３０年に約３２０万人がワーキングケアラーとなり、その影響による経済損失は９兆円を超えるとの試算を公表した。「介護離職は国や企業の存続に関わる問題だ」。当時、関連会社のＮＴＴデータ（東京）で社会課題に取り組む「ソーシャルデザイン推進室」室長を務めていた浜口さんは、そう考え、ワーキングケアラーの課題解決を新規事業のテーマに据えた。

健康分野に明るい十数人でチームを結成し、まず全社員対象の実態調査を行った。回答した４０代以上の社員約４３００人の２割が既にワーキングケアラーで、４割が数年以内に介護が始まりそうと考えている「予備軍」だった。一方で、介護休暇や社の両立支援制度を利用したことがある人はわずか１、２％にすぎなかった。他の数社で同様の調査を行っても、似たような結果だった。

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「なぜ支援制度を利用しないのか」。詳しく分析すると、ワーキングケアラーの多くは「ケアラー」と「従業員」という立場のはざまで悩んでいた。支援制度があっても、「職場に迷惑がかかる」と、ＳＯＳを出せずにいた。

また、介護の対象者が要介護認定を受ける前でケアマネジャーとの接点が少なく、必要なサービスの情報を得たり選んだりすることが困難な状況もみられた。

「介護を受けるまでに適切な支援とアドバイスを得られるサービスが必要だ」。ケアラケアの意義を再認識した。

チームは開発を加速。約５万人にのぼるワーキングケアラーのデータを収集分析して、生成ＡＩで介護離職につながる要因をパターン化し、的確な支援メニューを提供できるようにした。昨年８月、ケアラケア事業を推進するため、新会社のＮＴＴデータ ライフデザインを設立し、浜口さんが社長に就任した。

ＮＴＴグループなど１５社がケアラケアを利用しており、今年度から全国の企業へのサービス提供を始めた。３０年度までに５００社の導入を目指す。浜口さんは「ケアラケアは介護と仕事の両立を支える新しい選択肢。ワーキングケアラーが気兼ねなく働けるようにして、日本の未来に貢献したい」と意気込んでいる。（おわり）

企業向けサービス 社員の状況を把握

社員の介護リスクを早期に発見し、支援につなげる企業向けサービスが相次いで登場している。

「ウェルビオ Ｂｉｚ（ビズ）」は、専用フォームで社員の介護状況やニーズを把握するアンケートを行う。悩みや不安を共有できるオンラインコミュニティーや、専門家によるオンライン相談窓口も設ける。ＳＯＭＰＯホールディングス（東京）などが昨年開発した。

「ＬＣＡＴ（エルキャット）」は、将来の介護の可能性などを調べる実態調査を実施後、個々人の負担やリスクに応じたオンライン学習や情報提供を行う。人材開発などを手がけるチェンジウェーブグループ（東京）のサービスで、導入する中外製薬（東京）の担当者は「全社員に『介護が始まる前から備える』という意識が高まり、組織の課題として認識されるようになった」と話す。