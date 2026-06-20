「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）

セ、パともにリーグ戦が再開し、阪神は１３安打１１得点で大勝。ヤクルトと並び９日以来の首位に再浮上した。佐藤輝明内野手（２７）の先制適時二塁打を皮切りに初回一挙５得点。佐藤輝の２適時打に加え、坂本、森下、大山が２打席連続アーチと計４本塁打も飛び出し、２試合連続２桁得点を記録した。完全復活した猛虎打線がセ界で再び大暴れする。

快音とともに放たれた白球が、勢いよくフェンスに当たる。大歓声の中、佐藤輝は二塁ベース上でポンと手をたたいた。これが猛打爆発の最初の１点だった。

初回、１死一、二塁のチャンス。石田裕の変化球を捉え、右翼フェンス上部に当たる適時二塁打。わずか８球で先制点をもたらした。「初回の攻撃で先制することができて良かった。いいスイングができたと思います」。４番の一打で打線の勢いは一気に加速。この回大量５点を奪い、試合の主導権を握った。

試合の入りから、高い集中力を見せている。第１打席でヒットを放つのは、ここ５試合で４度目で、今季の第１打席の打率は・３４５に上る。「いい準備ができている」と納得の表情で語った。

２点差に詰め寄られた五回は１死一、二塁で詰まりながらも二塁手・牧のグラブをはじく適時内野安打。「チャンスで結果を出せてよかったです」。貴重な追加点をたたき出し、相手にいきかけた流れも引き戻した。

勢いは衰えない。今季は開幕から５月終了時点で、２試合連続無安打が１度もなかった。ただ、交流戦に入った６月に、初めて２戦連続無安打など、１２打席連続で快音が止まったこともあった。

２カ月連続で月間ＭＶＰを受賞するなど、無双状態だった主砲にもついにスランプか。そう思うのは尚早だった。「一日一日新しい日でって感じでやっている」と常に切り替えて、状態はあっという間に右肩上がり。８試合連続安打で月間打率も・３１８に達している。

少し結果が出なくても、冷静に日々と向き合っている。「技術は上がっているかなと。ベースの部分がレベルアップできているんだと思います」と自己分析。プロのキャリアで得てきた経験を、打席の中で発揮できるようになっている。

初回の一打が、両リーグ最多となる１０度目の決勝打だった。４番に引っ張られるように、打線は２試合連続の２桁得点と爆発。ここまで唯一負け越していたＤｅＮＡに対し大勝。巨人が敗れたため、１０日ぶりに首位に浮上した。

苦しんだ交流戦を終え、心機一転迎えたリーグ戦。頼れる男のバットが火を噴き、チームは最高のスタートを切った。