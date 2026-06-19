パパさんが赤ちゃんのお世話をしていると、甘えたい猫さんが隣にきて…？なんともいじらしい“順番待ち”が、反響を呼ぶこととなりました。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4.9万回再生を突破し、「もう、ただただ可愛いなぁ」「さすがアニキ」「ちゃんと順番待ちして偉いね」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんにミルクをあげるパパ→猫が甘えたそうな様子で…圧倒的に尊い『順番待ちをする光景』】

大好きなパパさんに甘えにきたら…

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、赤ちゃんの誕生をきっかけにパパっ子になったという、甘えん坊猫「プリン」くんが見せたとある行動です。

この日もパパさんのゴッドハンドに吸い寄せられ、何度も頭突きをして夢中で甘えていたというプリンくん。夜にも甘える気満々でやって来たそうですが、パパさんの腕の中にはミルクを飲む赤ちゃんの姿があったといいます。

可愛すぎる順番待ち

寝る前のミルクと寝かしつけ担当のパパさんは赤ちゃんのお世話の真っ最中で、しばらくは相手にしてもらえそうもありません。するとプリンくんは、香箱座りをして隣にちょこん。可愛いことに順番待ちをし始めたそうです。

割り込むこともせずにお利口さんなプリンお兄ちゃんですが、パパさんに名前を呼ばれた瞬間に体を伏せて、撫でられ待ちの体勢に。本当はすぐにでも甘えたいという気持ちが伝わってくるいじらしい姿に、思わずキュンとしてしまいます…！

待ち続けるプリンくん

そして、ただ呼ばれただけだと気づいたプリンくんは、パパさんの後ろに回ってふて寝をしつつこっそり休憩をしたり、ママさんに甘えに行ったり。赤ちゃんのげっぷ出し中も、じっと見つめながら健気に待ち続けたそう。その後、すべて終わらせたパパさんに存分に甘やかしてもらったそうです。

ちなみにプリンくん、翌日もママさんが赤ちゃんのお世話をしている中、早朝からパパさんをひとり占めしていたそう。お兄ちゃんらしく譲ることはできても、赤ちゃんのように甘えることもやめられない愛らしすぎるプリンくんなのでした。

投稿には「パパ大好きプリンちゃんかわいい～」「息子くんに構うのが増えて赤ちゃん返りしちゃってるのかな？ママさんにもパパさんにも気をつかって健気な子」「ふて寝プリンちゃん可愛いw」「優しいお兄ちゃんいい子だね」「すごく愛おしいね～♡可愛いね～♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』では、プリンくんとツンデレな弟猫「メル」くんの日常の様子が投稿されています。赤ちゃんと可愛いマンチカン兄弟の微笑ましい日々の様子に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。