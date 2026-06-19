「健常者と同じ扱いには耐えられない」無実を訴え勾留中に死亡した16歳少女…これが法の現実か

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「無実を訴えるが2度の勾留延長により体調悪化そして死亡」を公開した。動画内で同氏は、障害支援施設に入所していた16歳の少女が逮捕・勾留中に死亡した事件について言及し、障害者と健常者を同等に扱う現在の留置施設のあり方に「環境が変わるだけで命に関わる」と強い懸念を示した。



動画冒頭で、施設内のトラブルを止めようとした少女が暴行容疑で逮捕され、無実を訴えながらも2度の勾留延長の末に亡くなった経緯を説明する。内部疾患や心の病気を抱えていた少女は、摂食障害などにより体重が20kg台まで減少し、死亡後に不起訴処分となった。現在、遺族が国などを相手取って損害賠償を求め、提訴している現状を伝えた。



懲役太郎氏は、このニュースに関連して視聴者から寄せられたDMを紹介する。その中には「医療的ケアがないと死ぬ可能性のある身体状況で2度も勾留が延長された」「健常者と同じ扱いには耐えられない」といった、障害を持つ人々を取り巻く切実な声が記されていた。これを受け、氏は世間で言われる「障害者も健常者も平等に扱うべき」という理念と、現実の身体的差異の乖離を指摘する。透析や人工呼吸器が必要な人、重い疾患を抱える人にとって、留置所のような自由を奪われる環境は「環境が変わるだけで命に関わる」と断じ、一律の対応が引き起こす過酷な現実を訴えた。



また、自身の経験を交えつつ、刑務所や留置所の実情についても言及した。苦しみを訴えても仮病を使う受刑者が多いため、職員は簡単には信用せず、本当に具合が悪い者への対応が遅れがちになるという内情を明かしている。



最後に懲役太郎氏は、特別に配慮が必要な人は本来であれば適切な医療施設に入るべきだが、軽微な犯罪容疑ではそのような措置が取られない現実を嘆いた。法の平等という名の下で身体的弱者が命の危機にさらされる現状に対し、今の制度は本当に命を守れるのかと問い直し、動画を締めくくった。