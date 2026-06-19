俳優の橋本環奈と中川大志の“順調愛”が、あらためて注目をあつめている。6月18日に配信された「女性セブンプラス」が、2人の表参道デートの様子を報じた。

「報道によれば、5月下旬の昼下がり、橋本さんは胸元に『MIUMIU』のロゴが入ったシャツにスカーフを合わせたスタイリッシュな装いで現れ、一方の中川さんはシャツにジーンズというラフなスタイルで、人通りの多い表参道を並んで歩いていたそうです。老舗アイウェアブランドのショップで買い物を楽しんだほか、家具や洋服を扱うセレクトショップをめぐる様子もとらえられています。なかでも、高級感のあるパジャマ売り場で足を止め、真剣な表情で商品を見比べる姿は、まるで新婚夫婦が日用品を選んでいるかのようだったそうです」（スポーツ紙記者）

橋本と中川は、2022年10月に熱愛が報じられた。ともにドラマや映画、CMで引っぱりだこの人気俳優同士とあって、交際発覚当時は大きな話題になった。その後もたびたび結婚間近と報じられる一方で、2025年には一部で“破局説”も報じられた。

「橋本さんはNHK連続テレビ小説『おむすび』の撮影や映画出演、中川さんも主演級作品が続いており、多忙によるすれ違いが取りざたされました。しかし、今回の報道を見る限り、関係は良好そのもの。むしろ以前より自然体なカップルになった印象を受けます。2人は過去に“婚約間近”や“同棲説”も報じられています。橋本さんが都内に購入したとされる高級マンションで愛を育んでいるとも伝えられており、芸能界屈指のビッグカップルとして見守られています」（芸能ジャーナリスト）

そんなビッグカップルの堂々たる交際ぶりに、Xでは驚きの声が相次いだ。

《美男美女すぎて、ただの街中がドラマのワンシーンに見える》

《表参道が急に少女漫画の世界になってて草。一般人には眩しすぎるんよ》

人気者同士の交際は、どうしても“隠す恋”になりがちだ。しかし今回、報じられた2人の姿からは、そうした緊張感よりも自然体の心地よさが伝わってくる。

「人目の多い表参道で肩を並べて歩き、生活用品をいっしょに見てまわる様子からは、安定した関係がうかがえます。互いに多忙ななかでも信頼関係を築いている印象です」（前出・芸能ジャーナリスト）

芸能界屈指の美男美女カップルの“次のステージ”に期待する声は、今後さらに高まりそうだ。