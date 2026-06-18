世界の競争力、台湾が4位に 歴代最高位 GDP成長と輸出拡大が貢献 ／台湾
（ジュネーブ中央社）スイスのビジネススクール、IMD（国際経営開発研究所）が18日に発表した2026年版「世界競争力ランキング」で、台湾は前年より順位を二つ上げ、歴代最高の4位となった。国内総生産（GDP）と輸出の大きな成長に加え、過去約10年にわたる制度の安定性が順位を押し上げた。
ランキングは主要70カ国・地域を対象とし、「経済実績」「政府の効率性」「ビジネスの効率性」「インフラ」の四分野で評価した。
スイス・チューリッヒで行われた「IMD世界競争力サミット」で発表された。王思為駐スイス代表（大使に相当）は中央社に対し、台湾の事業家や人材、資金の国内回帰や製造、研究開発、最近の人工知能（AI）がもたらした生産力などを要因として、世界のトップ企業との協力において台湾の地位が引き上げられているとし、今回の順位は政府と人々が10年にわたって共に努力してきた成果だと述べた。
首位はシンガポールで、香港、スイスが順に続いた。
（郭芳君／編集：名切千絵）
ランキングは主要70カ国・地域を対象とし、「経済実績」「政府の効率性」「ビジネスの効率性」「インフラ」の四分野で評価した。
首位はシンガポールで、香港、スイスが順に続いた。
（郭芳君／編集：名切千絵）