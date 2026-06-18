元SPEEDの上原多香子が、地元で沖縄そばをプロデュースしていることがYouTubeで明かされた。

サンミュージックオキナワに所属するアーティスト・さくみのYouTubeとTikTokチャンネル『しにめんそーれOKINAWA（超ようこその意味）』に登場した上原。テロップやハッシュタグで「元SPEEDの上原多香子」と堂々と書かれていることから、活動再開をアピールしたいようだ。

「嫁ニー」経営の飲食店で提供

サンミュージックオキナワの社長も務めており、『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）の街頭インタビューで話題になったタレントの「嫁ニー」が経営する那覇市・国際通りにある飲食店「おきなわハイサイ酒場ニューオキナワ」で提供し、通販やお土産用商品の販売も行う「元祖島辛そば」のプロデュースをしていることを明かした上原。

動画内ではビールを飲みながら、商品をプロデュースした理由などについて語っている。

上原といえば、4月25日に那覇市で開催された嫁ニープロデュースのイベント「BONダンスカーニバル」に参加する様子がSNSで拡散され、話題になったばかり。

一方、2023年には『FRIDAY』で不倫相手と新生活を行なっていたことが報じられたことで、美容家として基礎化粧品ブランドのイメージキャラクターとスタッフを務めていたお店から姿を消し、消息不明の状態になっていた。

2024年にはモノマネ番組への出演経験もあるバー経営者「美咲ママ」のInstagramに登場したことはあったものの、表舞台からは遠ざかっていた彼女が今春以降、活動を活発化している理由は何故なのか。

「1度目の不倫報道後、それまで所属していた事務所を辞めた後は庭園デザイナーに弟子入りするもドタキャンしたり、美容家としての活動もフェードアウトするなど、職を転々としています。実業家との2度目の不倫報道の際は表舞台から消えていたことを考えると、生活を支援していた実業家との関係を解消したのかもしれません」（ワイドショースタッフ）

『しにめんそーれOKINAWA』は通常コメント欄を開放しているものの、上原の登場回はコメント欄がオフになっていることからファンや地元民の反応は不明だが、表舞台へ本格復帰するようであれば、再び賛否を呼びそうだ。