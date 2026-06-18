スジ、美スタイル際立つ真紅ノースリドレスで登場「気分に大きな影響を与える」もの明かす
【モデルプレス＝2026/06/18】韓国の女優・歌手でmiss A出身のスジ（SUZY）が6月18日、都内で開催された「TSUBAKI 20th Anniversary Party」に出席。真紅のドレス姿で登場した。
【写真】31歳韓国女優、美スタイル際立つ肌見せドレス姿
真紅のノースリーブドレスに身を包み、美しいスタイルを披露したスジは「みなさんこんにちは。TSUBAKIアンバサダー、スジです」と日本語であいさつ。本日のスタイリングのポイントについて「本日はTSUBAKI20周年をお祝いする場ということでTSUBAKIのブランドを象徴する印象的なレッドカラーのドレスを着用してみました」と語り「ヘアも健康的な艶と美しい髪を演出するように心がけました」と話した。
艶髪がファッションやメイクに与える印象について聞かれると、スジは「艶髪はファッションに大変重要な役割を果たすと思います」と回答し「メイクやファッションを仕上げる最後の瞬間、艶髪が全体の雰囲気を完成させてくれると感じます」と口に。MCから艶髪を褒められると、スジは「ありがとうございます」と日本語で応えていた。
さらに、髪のコンディションについては「気分に大きな影響を与えると思っています」と話し「髪がしっかり整っていると、自らを大切に出来ているな、と感じることも出来ます」とコメント。続けて「1日を終えてきれいに髪を洗って鏡を見たときに、艷やかで整った髪を目にすると、今日も1日よく過ごせたな、という小さな安心感や達成感を感じることが出来ます」と微笑んだ。スジが出演する新CMが放映された後は、動きをつけて艶髪を披露する場面もあった。（modelpress編集部）
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【写真】31歳韓国女優、美スタイル際立つ肌見せドレス姿
◆スジ、真紅ドレスで登場
真紅のノースリーブドレスに身を包み、美しいスタイルを披露したスジは「みなさんこんにちは。TSUBAKIアンバサダー、スジです」と日本語であいさつ。本日のスタイリングのポイントについて「本日はTSUBAKI20周年をお祝いする場ということでTSUBAKIのブランドを象徴する印象的なレッドカラーのドレスを着用してみました」と語り「ヘアも健康的な艶と美しい髪を演出するように心がけました」と話した。
艶髪がファッションやメイクに与える印象について聞かれると、スジは「艶髪はファッションに大変重要な役割を果たすと思います」と回答し「メイクやファッションを仕上げる最後の瞬間、艶髪が全体の雰囲気を完成させてくれると感じます」と口に。MCから艶髪を褒められると、スジは「ありがとうございます」と日本語で応えていた。
◆スジ「気分に大きな影響を与える」ものとは
さらに、髪のコンディションについては「気分に大きな影響を与えると思っています」と話し「髪がしっかり整っていると、自らを大切に出来ているな、と感じることも出来ます」とコメント。続けて「1日を終えてきれいに髪を洗って鏡を見たときに、艷やかで整った髪を目にすると、今日も1日よく過ごせたな、という小さな安心感や達成感を感じることが出来ます」と微笑んだ。スジが出演する新CMが放映された後は、動きをつけて艶髪を披露する場面もあった。（modelpress編集部）
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