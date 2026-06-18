新車200万円台！ 日産「“新型”コンパクトSUV」発表！

日産は2026年6月17日、主力コンパクトSUVである「キックス」のフルモデルチェンジを発表し、翌18日からの販売スタートを予告しました。

国内市場においては約6年ぶりとなる待望の全面刷新であり、これまで日産が培ってきた電動化技術の粋を集めた最新モデルとして、早くもクルマ好きの間で大きな話題を呼んでいます。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「“新型”コスパ最強SUV」です！（58枚）

新型キックスの外観において最も目を引くのが、その力強いフロントフェイスでしょう。

メーカーによると、アメリカンフットボールのヘルメットから着想を得たという独特の形状が採用されており、直線的で塊感のある逞しいシルエットを構築しています。

ボディサイズは全長4365mm×全幅1800mm×全高1610-1615mm、ホイールベース2655mmと、先代モデルから一回り拡大。

全長や全幅が引き上げられたことで、後席の足元空間や荷室の容量に十分なゆとりが生まれ、日常の買い物から週末のレジャーまで幅広く対応できる実用性を手に入れています。

また、メカニズムの面でも大きな進化を遂げています。

動力源には、日産が誇る独自のハイブリッドシステムである「e-POWER」の第3世代が国内向けモデルとして初めて搭載されました。

発電用として新たに1.4リッターのエンジンが組み合わされており、走行状況に応じた効率的な発電を行うことで、モーター駆動ならではの滑らかで力強い走りを実現しています。

さらに、これまでのキックスは前輪駆動モデルのみの設定でしたが、今回の新型からは緻密な四輪制御技術である「e-4ORCE」を搭載した4WDモデルが新たにラインナップに加わりました。

これにより雪道や濡れた路面での安定性が飛躍的に高まっており、降雪地域のユーザーにとっても非常に魅力的な選択肢となっています。

このような新型キックスの車両価格（消費税込）は、299万9700円から424万8200円です。

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こうした新型キックスの劇的な進化に対し、SNSなどインターネット上では様々な層から多くの意見が交わされています。

「ついにこの時が来たか…！」と発表を待ちわびていたファンの声をはじめとして、「シンプルかつ力強いデザインがカッコいい」「上級モデル『エクストレイル』と共通する雰囲気があって立派に見える」と、刷新されたスタイリングを高く評価する意見が目立ちます。

また、アウトドア仕様の「ロッククリーク」については、「かつての名車『テラノ」を彷彿とさせるフロントグリルがたまらない」といった熱烈な反応も見受けられました。

一方で、拡大したボディに対して「もはやコンパクトSUVの枠に収まっていないのでは？」というサイズ感への疑問の声や、フロント周りの一部の意匠について「どことなく他社メーカーのクルマのような雰囲気も漂う」といった指摘も存在します。

しかし、「これだけ装備が充実していて200万円台から買えるのはお得すぎる」「新しい四駆システムがどんなものか早く試してみたい」「実際に走らせたときのフィーリングが気になる」「先代の弱点をしっかり克服してて先代オーナーとして好印象」といった、価格設定への納得感や実際の走りに対する期待感がそれを上回っており、全体としては非常に好意的なイメージを獲得した様子です。

このように、実用性と走りの質を大きく引き上げ、充実のラインナップで生まれ変わった新型キックス。

激戦区となっているSUV市場において、日産の新たな主力モデルとしてどのような活躍を見せてくれるのか、今後の販売動向にも大きな期待が寄せられています。