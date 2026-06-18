LUMIN N1シルバー

完実電気は、LUMINブランドの新製品として、10ポートを搭載したオーディオ用ネットワークスイッチ「LUMIN N1」を26日に発売する。価格は348,000円。カラーはシルバーとブラック。

「単なるスイッチではなく、電源設計とネットワークプロトコルにおけるLUMINの高音質化技術を惜しみなく投入したシグナル・ピュリファイアー(信号清浄機)」という。

4個のSFPポートと、6個のアイソレートされたRJ45ポートを搭載。SFPポートはネットワークノイズを物理的・電気的に遮断し、デジタルオーディオ機器へ一切の濁りがないクリーンな信号を伝送するという。トータル10ポートの構成により、複数のネットワークプレーヤー、NAS、ルーター、PCなどが混在する複雑なシステムでも、1台で余裕を持ってセッティングできる。

背面

U2やT3Xでも使用されているカスタムトロイダルトランスを搭載。ノイズの多いACアダプターに依存せず、高性能なリニア電源を筐体内のシールドされたコンパートメントに格納。低いノイズフロアを実現し、各回路へ安定したクリーンな電力を供給。システム全体へのノイズの伝播を防いでいる。

高安定な内部クロックを搭載するほか、BNC端子による10MHz外部マスタークロック入力(50Ω)を搭載。LUMIN U2Xのクロック出力や、他社製の高精度マスタークロックジェネレーターと同期させることで、ジッターを極限まで排除できるという。

すべてのステータスランプを消灯させる「ステルスモード」を搭載。LED回路から発生する微細な高周波ノイズを排除して、純粋な音響パフォーマンスを実現するという。

筐体はオールアルミ製。CNC加工されたアルミフロントパネルを採用し、外部からの不要振動を強固に抑制する。外形寸法は360×236.5×60.5mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は2.5kg。

LUMIN N1ブラック