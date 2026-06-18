「末っ子おじいちゃんそっくり」UTA、父・本木雅弘ら大集合の家族ショット公開！ 「還暦に見えない」
「末っ子おじいちゃんそっくり」UTA、父・本木雅弘ら大集合の家族ショット公開！ 「還暦に見えない」
モデルのUTAさんは6月18日、自身のInstagramを更新。久しぶりの家族写真を公開しました。
【写真】UTAが公開した家族写真
「こういう写真、いいなぁ」UTAさんは「少し遠くに離れると 丁度よく愛おしい “Awai” Photo Exhibition 久しぶりの家族写真」「自分と同じ20代の頃の父の姿も新鮮。写真展は渋谷ノンレクチャーで21日迄です。宜しければ覗いてください！」とつづり、写真を1枚載せています。家族5人が肩を寄せ合うように寄り添う様子です。それぞれが思い思いのポーズで、リラックスした自然体の表情を見せています。
コメントでは、「素敵 オシャレ カッコイイ」「こういう写真、いいなぁ」「素敵なファミリー」「末っ子おじいちゃんそっくり」「かっこいいファミリー」「もっくん還暦に見えないね」「もう…オーラ出まくりです」などの声が寄せられました。
写真展は6月21日までUTAさんが紹介しているのは、渋谷にあるアートギャラリー・NONLECTURE books/artsで開催中の「“awai” Masahiro Motoki × Kazuhiro Nakamura Photo Exhibition」。父親で俳優の本木雅弘さんの還暦を記念したフォトブックにUTAさん自身も少し登場しているそうです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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