山本由伸が痛恨ミス「あれは…（笑）」 試合前に人気日本人と交流「仲良いの普通に嬉しい」の声
日本時間17日のレイズ戦
16日（日本時間17日）に行われた米大リーグのドジャース-レイズ戦（ドジャースタジアム）で、山本由伸投手と親交が深い日本のミュージシャンが始球式に登場。ファンの視線を集めた。
日本時間17日のレイズ戦で、始球式の大役を務めたのはロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカル・Takaだった。
親交が深い山本が捕手役。Takaの投球は見事にストライクだったが、山本が落球するというまさかのハプニングもあった。その後も笑顔で記念撮影するなど交流すると、X上のファンも熱視線を送った。
「あれは由伸はキャッチしないと〜（笑）」
「ピッチャーTAKAキャッチャー山本由伸とか、観戦したい通り越して混ざりたい。なんならボールになりたい」
「由伸がキャッチャーで出てきて仲良し見れてほっこりです」
「山本由伸とTakaが仲良いの普通に嬉しい笑」
「由伸とTakaとかほんまに最高すぎる！！！」
山本は20日（日本時間21日）の本拠地オリオールズ戦で先発予定となっている。
（THE ANSWER編集部）