日本時間17日のレイズ戦

16日（日本時間17日）に行われた米大リーグのドジャース-レイズ戦（ドジャースタジアム）で、山本由伸投手と親交が深い日本のミュージシャンが始球式に登場。ファンの視線を集めた。

日本時間17日のレイズ戦で、始球式の大役を務めたのはロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカル・Takaだった。

親交が深い山本が捕手役。Takaの投球は見事にストライクだったが、山本が落球するというまさかのハプニングもあった。その後も笑顔で記念撮影するなど交流すると、X上のファンも熱視線を送った。

「あれは由伸はキャッチしないと〜（笑）」

「ピッチャーTAKAキャッチャー山本由伸とか、観戦したい通り越して混ざりたい。なんならボールになりたい」

「由伸がキャッチャーで出てきて仲良し見れてほっこりです」

「山本由伸とTakaが仲良いの普通に嬉しい笑」

「由伸とTakaとかほんまに最高すぎる！！！」

山本は20日（日本時間21日）の本拠地オリオールズ戦で先発予定となっている。



（THE ANSWER編集部）