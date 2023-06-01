DECO*27「モニタリング」急上昇ランキング1位 伝記映画公開 マイケル・ジャクソンの楽曲がTOP3に2作ランクイン【オリコンランキング】
サウンドプロデューサー・DECO*27の「モニタリング」が、6月18日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率101.3%で1位を獲得した。
【動画】DECO*27「モニタリング feat. 初音ミク」MV
DECO*27は2008年10月よりVOCALOIDを使用した作品を動画共有サイトに投稿開始、さまざまなアーティストへの楽曲提供、作詞、タイアップソングなども手がけている。6日に、にじさんじ所属バーチャルライバー・加賀美ハヤトの公式YouTubeチャンネルで「モニタリング / DECO*27【加賀美ハヤト Cover】」が公開された。
TOP3には、12日より伝記映画『Michael / マイケル』が公開されたマイケル・ジャクソンの楽曲が2作ランクイン。2位に「Beat It」、3位に「Billie Jean」が入った。 両作は、1982年12月1日発売のアルバム『Thriller』収録曲。映画公開に加え、12日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）で出演者によるパフォーマンスが披露されたほか、『EIGHT-JAM』（テレビ朝日系）、『マツコの知らない世界』（TBS系）で特集が放送されたことなどを受け、再生数を伸ばした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞
【動画】DECO*27「モニタリング feat. 初音ミク」MV
DECO*27は2008年10月よりVOCALOIDを使用した作品を動画共有サイトに投稿開始、さまざまなアーティストへの楽曲提供、作詞、タイアップソングなども手がけている。6日に、にじさんじ所属バーチャルライバー・加賀美ハヤトの公式YouTubeチャンネルで「モニタリング / DECO*27【加賀美ハヤト Cover】」が公開された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞