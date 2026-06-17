高嶺のなでしこ・星谷美来、卒業発表 本人から申し出「未来へ前を向くための決断」【コメントあり】
アイドルグループ・高嶺のなでしこは17日、公式サイトを更新。メンバーの星谷美来（22）が8月末をもって卒業すると発表した。
【写真】謝罪コメントとともに…活動再開を報告した籾山ひめり
「高嶺のなでしこ メンバーの星谷美来より申し出があり、8月末までの活動をもって、高嶺のなでしこから卒業することとなりました」と報告した。
また「こちらに際しまして、星谷美来の卒業公演の実施も確定いたしましたことをご報告させていただきます」と案内。8月25日に東京・恵比寿 The Garden Hallで卒業公演を行うことを伝えた。詳細は後日発表。
「ファンの皆様、ご関係者の皆様には突然のお知らせとなり大変恐縮でございますが、卒業までの期間、引き続きあたたかい応援のほどよろしくお願い申し上げます」と結んだ。また、星谷のコメントも掲載した。
高嶺のなでしこは2022年8月に結成。サウンドプロデュースをHoneyWorksが務める9人組アイドルグループ。星谷は2003年11月6日生まれ、東京都出身。
■星谷美来コメント
いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。
この度、わたくし星谷美来はグループを卒業いたします。
突然のご報告となってしまい、みなさまを驚かせてしまって本当にごめんなさい。
今日までたくさん考え、何度も何度も自分自身と向き合ってきました。
高嶺のなでしことして全力で駆け抜けていく中で、これからの自分の将来について考えた時に、ここで一度立ち止まって、次のステップへの一歩を踏み出すことが、今の私には必要だと思い、卒業という道を選びました。
決して後ろ向きな理由ではなく、未来へ前を向くための決断であることを、まず大好きなみなさまにお伝えさせてください。
オーディションから始まったこの3年半、初めてのファンミーティングやツアー、海外公演など、たくさんの最高の景色を一緒に見ることができたことは、私にとって一生の宝物です。
大好きなメンバーと、いつも支えてくださったスタッフの方々、そして何より、どんな時も味方でいてくれたファンのみなさんと出会えた私は、本当に幸せ者です。
メンバーと一緒に美味しいものを食べたり、他愛もないことで笑い合ったり、時には辛いこともありました。そんな中で、メンバーや家族、いつも途切れることのない温かい愛情を注ぎ続けてくださったファンのみなさんのおかげでここまで歩んでこれました。
ライブやイベントの時に、みなさんが「みくる愛してるよ」と真っ直ぐに伝えてくれるその想いが、私は本当に、心の底から嬉しかったです。
みなさんの声援や、優しさに満ちた笑顔、温かい言葉に、私は何度も何度も救われました。
ファンのみなさんがいなければ、私はここまで走ってくることはできませんでした。心から、感謝しています。本当にありがとうございます。
卒業まで残された時間は多くありませんが、応援してくださる大切なみなさまと過ごせる一分一秒を何よりも愛おしく、大切にしていきたいです。
これまでいただいた溢れるほどのたくさんの愛に、最後まで高嶺のなでしこの一員として、感謝の気持ちを精一杯お返ししていきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いします。
星谷美来
【写真】謝罪コメントとともに…活動再開を報告した籾山ひめり
「高嶺のなでしこ メンバーの星谷美来より申し出があり、8月末までの活動をもって、高嶺のなでしこから卒業することとなりました」と報告した。
また「こちらに際しまして、星谷美来の卒業公演の実施も確定いたしましたことをご報告させていただきます」と案内。8月25日に東京・恵比寿 The Garden Hallで卒業公演を行うことを伝えた。詳細は後日発表。
高嶺のなでしこは2022年8月に結成。サウンドプロデュースをHoneyWorksが務める9人組アイドルグループ。星谷は2003年11月6日生まれ、東京都出身。
■星谷美来コメント
いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。
この度、わたくし星谷美来はグループを卒業いたします。
突然のご報告となってしまい、みなさまを驚かせてしまって本当にごめんなさい。
今日までたくさん考え、何度も何度も自分自身と向き合ってきました。
高嶺のなでしことして全力で駆け抜けていく中で、これからの自分の将来について考えた時に、ここで一度立ち止まって、次のステップへの一歩を踏み出すことが、今の私には必要だと思い、卒業という道を選びました。
決して後ろ向きな理由ではなく、未来へ前を向くための決断であることを、まず大好きなみなさまにお伝えさせてください。
オーディションから始まったこの3年半、初めてのファンミーティングやツアー、海外公演など、たくさんの最高の景色を一緒に見ることができたことは、私にとって一生の宝物です。
大好きなメンバーと、いつも支えてくださったスタッフの方々、そして何より、どんな時も味方でいてくれたファンのみなさんと出会えた私は、本当に幸せ者です。
メンバーと一緒に美味しいものを食べたり、他愛もないことで笑い合ったり、時には辛いこともありました。そんな中で、メンバーや家族、いつも途切れることのない温かい愛情を注ぎ続けてくださったファンのみなさんのおかげでここまで歩んでこれました。
ライブやイベントの時に、みなさんが「みくる愛してるよ」と真っ直ぐに伝えてくれるその想いが、私は本当に、心の底から嬉しかったです。
みなさんの声援や、優しさに満ちた笑顔、温かい言葉に、私は何度も何度も救われました。
ファンのみなさんがいなければ、私はここまで走ってくることはできませんでした。心から、感謝しています。本当にありがとうございます。
卒業まで残された時間は多くありませんが、応援してくださる大切なみなさまと過ごせる一分一秒を何よりも愛おしく、大切にしていきたいです。
これまでいただいた溢れるほどのたくさんの愛に、最後まで高嶺のなでしこの一員として、感謝の気持ちを精一杯お返ししていきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いします。
星谷美来