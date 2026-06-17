「こんなにちゅっちゅしてんだ」Snow Man、キス寸前シーンに反響！ 「オタクの心臓が持ちません！」
Snow Manの公式X（旧Twitter）アカウントは6月16日、投稿を更新。Blu-ray＆DVD『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の内容を一部公開し、反響を呼んでいます。
【動画】「こんなにちゅっちゅしてんだ」
この投稿には「大大大サービスすぎて大横転」「オタクの心臓が持ちません！」「衝撃が大き過ぎる」「こんなにちゅっちゅしてんだ」「キス詰め放題なんですか？」「公式様が畳み掛けてきてヤバいwww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】「こんなにちゅっちゅしてんだ」
「大大大サービスすぎて大横転」同アカウントは「いいとこセレクションをちょこっとだけ」と説明し、1本の動画を投稿。2025年12月26日、東京ドームで行われた公演を収めた動画の一部を公開しています。冒頭と最後には、メンバー同士がキスをする寸前のような姿も。ファン必見の内容です。
15日にもキス寸前シーンを公開15日にも「いいとこセレクションをちょこっとだけ」とつづり、同Blu-ray＆DVDの内容を一部公開。こちらも中盤にメンバー同士のキス寸前シーンがあります。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)