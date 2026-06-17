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SpaceXの上場が、世界の投資家の視線を一点に集めた。固定価格での株式公開という異例の手法、需要が調達額を大きく上回る状況、そして上場後に急上昇した株価。ただ実業家のマイキー佐野氏は、表面的な数字よりも、その裏に精緻に設計された戦略の全体像を重視する。



今回の上場で市場に放出されたのは全体のごく一部にとどまる。通常の上場では発行済み株式の15～20%程度が市場に出回るが、今回はその水準を大幅に下回るものだった。需要がそれをはるかに上回ったことで、人工的な品薄状態が作られた格好になる。さらに主要株価指数への組み入れが現実味を帯びてくると、パッシブ資金が価格に関係なく機械的に買いを入れる構図が生まれる。浮動株の少なさが株価を一段と押し上げる要因となり得るという点が、佐野氏が「仕掛けられた需給」と呼ぶ構造の核心にある。



財務面では、通信インフラ事業が収益の柱を担う。一方で宇宙事業で得た資金は、地上でのデータセンター投資に大規模に回されており、直近でも四半期に数十億ドル規模の損失が続く。AI企業との統合によって宇宙・AI・SNSが一体化した巨大コングロマリットの構造が生まれ、会計上の扱いも根本から変わりつつある。



資金調達のタイミングには複数の締め切りが重なっていた。AI関連企業の買収権の期限や、X買収時に生じた高金利の借入金の借り換え期日など、財務的な圧力が積み重なった時期だったと佐野氏は指摘する。上場によって資金を集めながら株主の議決権への影響を最小限に抑えるという設計は、金融の構造を熟知した者にしか描けない構図だ。



注目を集めた社員の億万長者化にも、単純な成功談に収まらない実情がある。未上場株のストックオプションには、評価額の上昇時点で課税が発生するという構造上の問題がある。現金化できない段階で多額の納税義務が生じるため、選択を迫られる社員も少なくなかったという。その実情を踏まえると、表に出た数字とは異なる景色が見えてくる。



佐野氏はさらに、今回の上場が株式分析の方法論そのものを変える転換点になると主張する。従来の手法との根本的な違いとは何か。その問いへの答えは、動画の中で順を追って展開されている。