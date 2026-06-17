大分県別府市で2022年6月、バイクで信号待ちしていた男子大学生2人を故意に軽自動車で追突して死亡させ、殺人容疑などで重要指名手配されている八田與一容疑者（29）の新たな写真を大分県警が公開した。白いズボン、黒いシャツ、赤い靴の全身と茶髪・サングラス姿の2枚。全身写真は21歳、サングラス姿は22歳の時の映像だ。

変装の可能性があることをアピール

事件から約4年たったいま、新たな写真を公開した警察の狙いは何なのか。「スーパーＪチャンネル」（テレビ朝日系）2026年6月16日放送で、神奈川県警元捜査1課長の鳴海達之氏は「警察は出し惜しみをしていたわけではありません」とこう解説した。

「今までの写真が固定観念になってみなさんの頭の中に残っているでしょうから、茶髪に変え、サングラスをするとこういうふうになりますよと提示することによって、固定観念を飛ばしていただいて、新しい情報を得るようにしたわけです」

「いろんなイメージで、注意深く見ていただきたい」

八田容疑者は細いつり目で左耳が三角形に尖っているなど、かなりはっきりした特徴があり、それを隠すためにサングラスをしたり、耳を隠すために髪を伸ばしたりしている可能性は強い。警察が公開した写真2枚は、そんな「変装」を想定したものなのだろう。

鳴海氏は「いろんなイメージをみなさんに与えて、注意深く見ていただいて、関心を持ってみていただくというのは大切なことだと思います」と協力を呼び掛けた。

（シニアエディター 関口一喜）