[6.17 北中米W杯グループリーグ第1節](ニューヨーク)

※04:00開始

<出場メンバー>

[フランス]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 4 ダヨ・ウパメカノ

DF 5 ジュール・クンデ

DF 17 ウィリアン・サリバ

DF 19 テオ・エルナンデス

MF 7 ウスマン・デンベレ

MF 8 オーレリアン・チュアメニ

MF 11 マイケル・オリーズ

MF 14 アドリアン・ラビオ

MF 20 デジレ・ドゥエ

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 1 ブリス・サンバ

GK 23 ロビン・リセル

DF 2 マロ・グスト

DF 3 リュカ・ディーニュ

DF 15 イブラヒマ・コナテ

DF 21 リュカ・エルナンデス

DF 26 マクサンス・ラクロワ

MF 6 クアディオ・コネ

MF 13 エンゴロ・カンテ

MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ

MF 24 ラヤン・シェルキ

MF 25 マグネス・アクリウシェ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 12 ブラッドリー・バルコラ

FW 22 ジャン・フィリップ・マテタ

監督

ディディエ・デシャン

[セネガル]

先発

GK 16 エドゥアール・メンディ

DF 3 カリドゥ・クリバリ

DF 15 クレパン・ディアタ

DF 19 ムサ・ニアカテ

DF 25 エル・ハッジ・マリック・ディウフ

MF 5 イドリッサ・ゲイェ

MF 8 ラミン・カマラ

MF 10 サディオ・マネ

MF 18 イスマイラ・サール

MF 26 パプ・ゲイェ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 1 イェバン・ディウフ

GK 23 モリー・ディアウ

DF 2 ママドゥ・サール

DF 4 アブドゥライェ セック

DF 14 イスマイル・ヤコブス

DF 24 アントワーヌ・メンディ

MF 6 パテ・シス

MF 17 パペ・マタル・サール

MF 21 アビブ・ディアラ

MF 22 バラ エンディアイェ

FW 7 アサネ・ディアオ

FW 9 アフマドゥ・バンバ・ディエン

FW 12 シェリフ エンディアイェ

FW 13 イリマン・エンディアイェ

FW 20 イブラヒム・エムバイェ

監督

パペ ティアウ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります