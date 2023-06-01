フランスvsセネガル スタメン発表
[6.17 北中米W杯グループリーグ第1節](ニューヨーク)
※04:00開始
<出場メンバー>
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 17 ウィリアン・サリバ
DF 19 テオ・エルナンデス
MF 7 ウスマン・デンベレ
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 11 マイケル・オリーズ
MF 14 アドリアン・ラビオ
MF 20 デジレ・ドゥエ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 ロビン・リセル
DF 2 マロ・グスト
DF 3 リュカ・ディーニュ
DF 15 イブラヒマ・コナテ
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 26 マクサンス・ラクロワ
MF 6 クアディオ・コネ
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 24 ラヤン・シェルキ
MF 25 マグネス・アクリウシェ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 12 ブラッドリー・バルコラ
FW 22 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
ディディエ・デシャン
[セネガル]
先発
GK 16 エドゥアール・メンディ
DF 3 カリドゥ・クリバリ
DF 15 クレパン・ディアタ
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 25 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
MF 5 イドリッサ・ゲイェ
MF 8 ラミン・カマラ
MF 10 サディオ・マネ
MF 18 イスマイラ・サール
MF 26 パプ・ゲイェ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 1 イェバン・ディウフ
GK 23 モリー・ディアウ
DF 2 ママドゥ・サール
DF 4 アブドゥライェ セック
DF 14 イスマイル・ヤコブス
DF 24 アントワーヌ・メンディ
MF 6 パテ・シス
MF 17 パペ・マタル・サール
MF 21 アビブ・ディアラ
MF 22 バラ エンディアイェ
FW 7 アサネ・ディアオ
FW 9 アフマドゥ・バンバ・ディエン
FW 12 シェリフ エンディアイェ
FW 13 イリマン・エンディアイェ
FW 20 イブラヒム・エムバイェ
監督
パペ ティアウ
※04:00開始
<出場メンバー>
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 17 ウィリアン・サリバ
DF 19 テオ・エルナンデス
MF 7 ウスマン・デンベレ
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 11 マイケル・オリーズ
MF 14 アドリアン・ラビオ
MF 20 デジレ・ドゥエ
FW 10 キリアン・ムバッペ
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 ロビン・リセル
DF 2 マロ・グスト
DF 3 リュカ・ディーニュ
DF 15 イブラヒマ・コナテ
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 26 マクサンス・ラクロワ
MF 6 クアディオ・コネ
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 24 ラヤン・シェルキ
MF 25 マグネス・アクリウシェ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 12 ブラッドリー・バルコラ
FW 22 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
ディディエ・デシャン
[セネガル]
先発
GK 16 エドゥアール・メンディ
DF 3 カリドゥ・クリバリ
DF 15 クレパン・ディアタ
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 25 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
MF 5 イドリッサ・ゲイェ
MF 8 ラミン・カマラ
MF 10 サディオ・マネ
MF 18 イスマイラ・サール
MF 26 パプ・ゲイェ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 1 イェバン・ディウフ
GK 23 モリー・ディアウ
DF 2 ママドゥ・サール
DF 4 アブドゥライェ セック
DF 14 イスマイル・ヤコブス
DF 24 アントワーヌ・メンディ
MF 6 パテ・シス
MF 17 パペ・マタル・サール
MF 21 アビブ・ディアラ
MF 22 バラ エンディアイェ
FW 7 アサネ・ディアオ
FW 9 アフマドゥ・バンバ・ディエン
FW 12 シェリフ エンディアイェ
FW 13 イリマン・エンディアイェ
FW 20 イブラヒム・エムバイェ
監督
パペ ティアウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります