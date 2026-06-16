2026年6月13日、中国のポータルサイト・捜狐に、「ドラえもん」の同一エピソードが重複掲載され、編集長を含む幹部3人が更迭および停職処分を受けたことを伝える記事が掲載された。

記事は、「最近、日本の出版業界とアニメファンを驚かせる内部情報が話題となった。日本のベテラン編集者・山中武史氏がX（旧ツイッター）に投稿した内容によると、『ドラえもん』の同じエピソードが重複掲載された問題により、編集長を含む幹部3人が更迭および停職処分を受けたというのだ。実際『月刊コロコロコミック』26年2月号（1月15日発売）と、同年4月号（3月13日発売）には『藤子・F・不二雄名作劇場 ドラえもん』の同一エピソードが掲載されていた。わずか2カ月前に掲載した内容を再び載せるという初歩的なミスを受け、編集部は3月17日に謝罪文を発表。『作業上の誤りによるもの』であったことを認めた」と説明した。

その上で、「皮肉なことに、この『名作劇場』は、『ドラえもん』の名作短編を毎月1話ずつ再掲載するために02年から始まった企画であったが、間違えて同じ作品を続けて掲載してしまったため、まるで同じ料理を同じ皿で2度続けて出したような状態になった。本来であれば、重複掲載は謝罪文を出して済む程度の問題だったかもしれない。しかし致命的だったのは、その後の危機対応だったとされる。山中氏の投稿によると、編集部幹部は問題発覚後、藤子・F・不二雄プロへ直接謝罪に赴いたという。普通ならば、そのような誠意ある姿勢を見せれば事態は多少改善されるはずだが、実際には相手を納得させるどころか、謝罪の場での何らかの対応によって権利元を激怒させたとされる」と言及した。

記事は、「具体的に何があったのかは明らかになっていないが、結果、本来は社内注意で済んだかもしれない問題が、契約関係に影響しかねない広報上の大問題へ発展したとみられている。また、最終的に編集長と幹部2人が更迭・停職処分となったが、年功序列を重視する日本の出版業界では極めて異例の重い処分である。ネット上では『コミックを作っている人たち自身が雑誌を読んでいないのではないか』と皮肉る声や『単なるミスではなく、会社の管理体制そのものに問題がある』と指摘する声も上がっている」とした。

そして、「日本企業において、更迭と停職は非常に重い社内処分であり、重大事故や深刻な規則違反の場合に適用されることが多い。『ドラえもん』は日本を代表する国民的作品であり、権利元である藤子・F・不二雄プロは作品管理に厳格なことで知られている。今回の厳しい処分は、読者への説明であると同時に、権利元への責任を示す意味合いもあったのだろう」と論じた。

また、「今回の騒動の中でも特に議論を呼んでいる部分は謝罪のために訪問したにもかかわらず、かえって権利元を怒らせてしまったという点である。業界内では、謝罪の態度が不誠実だった、責任転嫁を試みた、あるいは未公表の問題点がさらに明らかになったのではないかと推測する声が多い。またネット上では、謝罪に行ったのだから許してもらえるだろうという上から目線があったり、部下を処分したことで責任を果たしたつもりになったりしていたのではないかといった意見も出ている」と紹介した。

その上で、「今回の騒動による代償は非常に大きかった。今年4月『藤子・F・不二雄名作劇場』は最新号をもって連載終了となった。同月15日には同企画が最終回を迎えたことも発表されている。一部では、この重複掲載問題とその後の不適切な謝罪対応が原因で、『ドラえもん』が同誌面から撤退することになったといううわさもある。言い換えれば『ドラえもん』の『月刊コロコロコミック』における24年間の掲載の歴史は、非常に不名誉な形で終わりを迎えたことになる。一世代の読者の思い出が、再掲載企画でのミスをきっかけに終わってしまったという結末には、何とも言えない寂しさを感じる」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）