小泉防衛大臣が批判「自ら志願した方々への冒涜」　立憲・古賀議員“自衛隊に行くのは経済的に厳しい子ども”発言受け　党も厳重注意

波紋が広がっているのは、国会での立憲民主党議員の「自衛隊に行く子どもたちって経済的に厳しい子どもたちが行くんです。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」という発言です。

15日の参議院決算委員会で立憲民主党の古賀千景議員が取り上げたのは、防衛省・自衛隊が「防衛白書」の内容を子ども向けにまとめた冊子です。

これまでに福岡県内の小中学校に勤務し、日教組の特別中央執行委員も務めた経験を持つ古賀議員。

小泉防衛大臣に対し、学校における平和教育の大切さについて質問する中で、次のような持論を展開したのです。

立憲民主党・古賀千景議員：

私も教えた子が自衛隊にいるんです。いっぱい苦しんでいます。でも分かってほしいのは、自衛隊に行く子どもたちって経済的に厳しい子どもたちが行くんです。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ。すみません、失礼しました。訂正します。

古賀議員は慌てて謝罪し、訂正。

答弁に立った小泉大臣が「配慮に欠ける発言だったのではないか」と指摘すると、古賀議員は「私の発言が申し訳なかった。それは撤回させていただきます。申し訳ありませんでした」と述べました。

古賀議員の一連の発言について、小泉大臣は16日、改めて非難しました。

小泉防衛大臣：

看過できないのは、自衛官や家族の皆さんが傷ついていること。一方的な偏見に満ちた、そういった見方を国会の中でされたことを大臣として黙っているわけにはいかない。撤回されたということでありますが、このことで傷ついた自衛官、そして家族の皆さんがいることを忘れないでいただきたい。

小泉大臣は自ら自衛官を志願した方々への冒涜（ぼうとく）に当たるような発言だと述べました。

この件について立憲民主党は、古賀議員に対し厳重注意したことを明らかにしました。