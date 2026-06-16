6月15日、バラエティ番組『帰れマンデー見っけ隊!!＆Qさま!!豪華2本立て3時間SP』（テレビ朝日系）が放送された。『帰れマンデー見っけ隊!!』に女優の国仲涼子がゲスト出演したが、その近影に心配の声が集まっている。

この日は、タカアンドトシがゲストと人気観光地となっている広島県の宮島をめぐりながら、創業100年以上の飲食店を探すというものだった。

「国仲さんは、テレビ朝日系で放送される新ドラマ『マイ・フィクション』に出演しており、その番宣も兼ねてゲスト出演しました。国仲さんは今回、初めて宮島に訪れたといい、広島県出身で、さまざまな名所を知るアンガールズに案内を受けながら、大満喫していました」（テレビ局関係者）

ロケに参加した国仲は、髪の毛をまとめ、レースがあしらわれた白いブラウスとデニムで、清潔感のあるさわやかな装いを披露した。しかし、視聴者からは彼女の異変を指摘する声が寄せられた。

《めっちゃ痩せたんじゃない?大変なのかなぁ…心配しちゃう》

《国仲涼子さん、痩せた気がする、、最初誰か分からなかったです》

Xには、やせた彼女を心配する声が続出していたのだ。

「冒頭、フェリーに乗り登場した国仲さんは、海や厳島神社を眺めながら、絶景を堪能していました。しかし横顔では、首筋がだいぶ細く見えました。さらにフェイスラインや頬のまわりもかなりすっきりして、以前よりもやせた印象でした」（前出・テレビ局関係者）

国仲は2015年に第1子、2018年に第2子を出産。「次男が小学校に入るまで」という期限を設け、仕事をセーブして、子育てに専念していた。ここ数年、徐々に芸能活動を再開し始めたが、2026年は転機を迎え、多忙を極めると芸能プロ関係者は指摘する。

「国仲さんは、2026年秋から放送されるNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に、ヒロインの継母役として出演することが決定しています。彼女が朝ドラに出演するのは、主演を務め2001年に放送された『ちゅらさん』以来。約25年の時を経ての朝ドラ出演となります。その撮影も始まっているなか、子育てとの両立で、多忙な日々を過ごしているのかもしれません」

無理をしない程度に、仕事との両立をしてほしいものだ。