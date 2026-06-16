「現時点で、球団にいることはあまり理にかなっていることではない」

【MLB】ドジャース 4ー3 レイズ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地で行われたレイズ戦に4-3で逆転勝利した。大谷翔平投手は4打数無安打で、2試合連続ノーヒットに終わった。試合後、デーブ・ロバーツ監督はサンティアゴ・エスピナル内野手を40人枠から外す事実上の戦力外（DFA）とすることを明かした。

昨年11月に右足首の手術を受けて出遅れていたトミー・エドマン内野手が16日（同17日）に復帰するための措置となる。指揮官は「エスピーはグレートな活躍をしてくれたが、フィットの部分だ。（エドマンが復帰する）現時点で、球団にいることはあまり理にかなっていることではない」と説明した。

エドマンは2024年夏のトレードで加入。昨季は97試合の出場で打率.225、13本塁打、OPS.656にとどまっていた。一方31歳のエスピナルは、キケ・ヘルナンデス内野手が負傷者リスト（IL）から復帰した5月25日に一度DFAとなったものの、ヘルナンデスがわずか2試合で再びIL入りしたことで再契約に至っていた。（Full-Count編集部）