すとぷり・ななもり。が所属事務所STPR社長を退任 新体制へ「実は長年の僕の念願でした」
2.5次元アイドルグループ・すとぷりなどが所属するSTPRは15日、代表取締役社長の柏原真人（ななもり。）が退任し、取締役副社長の秋田堅司氏が新たに代表取締役社長に就任したことを発表した。
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ななもり。は、今後は取締役プロデューサーとして、コンテンツ創出や所属グループの発掘・育成などクリエイティブ領域を担うという。同社は「新たな経営体制のもと、事業成長とコンテンツ創出の両輪を強化し、より多くの『楽しい』をお届けできるよう努めてまいります」とコメントしている。
また、STPRの設立8周年を迎えたこの日、ななもり。はリスナーに向けたメッセージを公開。「この“楽しい”を、どうやったらずっと届け続けられるんだろう」という思いを長年抱いていたと明かし、「これまでは、その多くを僕自身が背負ってきました。でも、ひとりで背負うものには、いつか必ず限界がきます」と吐露。「だから今回、心から信頼できるパートナーと、秋田さんをはじめとする最強のチームを迎えました」と説明した。
そのうえで、「STPRが、誰かひとりに頼らなくても、もっと遠くまで、もっと長く、みんなに『楽しい』を届け続けられる場所になるために。この体制を作ることは、実は長年の僕の念願でした」と心境を語り、「8年前に始めた夢は、まだ終わっていません。むしろ、ここからが本番です」と呼びかけた。
新たに社長へ就任した秋田堅司氏は、自身の役割について「一言で言うと、私は『STPRで働くスタッフ、そしてそのチームのプロデューサー』です」と説明。「熱いスタッフが集い、高め合い、今の限界を超えて成長できる環境をつくる、クリエイターと共にどこまでも挑戦し続けることができる『最強のチーム』をつくる。それこそが、私のミッションです」と意気込みを語った。
また秋田氏は、「ななもり。さんはこれからも、STPRのプロデューサーであり、所属クリエイターを支える存在であることに何ら変わりはありません！」とコメント。新体制となった同社について「これからもSTPRはななもり。さんと共に、エンタメの可能性に挑戦し続けます！！」としている。
STPRは、すとぷりをはじめ、騎士X - Knight X -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -、すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSICらのほか、多数のクリエイターが所属するエンターテインメント企業。今後は新たな経営体制のもと、所属クリエイターやスタッフがこれまで以上にクリエイティビティと情熱を発揮し、エンタメの可能性に挑戦していくとしている。
ななもり。が所属するすとぷりは、結成10周年を記念したアリーナツアー『すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary ~すとぷり ARENA TOUR~』を開催する。東京、愛知、大阪、福岡の4都市を巡るツアーとなり、20日の愛知・IGアリーナ公演からスタート。8月20日にファイナルの東京・国立代々木競技場第一体育館公演を開催する。
■柏原真人氏（ななもり。） メッセージ
ななもり。です！
今日、6月15日。
株式会社STPRは8周年を迎えました。
8年前、すとぷりの活動をもっと大きく自由にするためにスタートした場所が、こんなに大きく、こんなにたくさんの人に囲まれる場所になりました。
全部、みんなが見つけてくれて、声をあげて好きを届けてくれたからです。
本当にありがとう。
そして今日、新しい社長に秋田さんが就任すること、そしてSTPRが新たなパートナー企業様と一緒に歩んでいくことを発表しました。
特別な日に大きな話が続いて、驚いた人もいると思います。
だから、正直に話します。
僕がこの8年、ずっと考えてきたことがあります。
それは「この"楽しい"を、どうやったらずっと届け続けられるんだろう」ということ。
これまでは、その多くを僕自身が背負ってきました。
でも、ひとりで背負うものには、いつか必ず限界がきます。
だから今回、心から信頼できるパートナーと、秋田さんをはじめとする最強のチームを迎えました。
STPRが、誰かひとりに頼らなくても、もっと遠くまで、もっと長く、みんなに「楽しい」を届け続けられる場所になるために。
この体制を作ることは、実は長年の僕の念願でした。
僕自身、この8年間でたくさんの夢を叶えてきました。
でも、まだ見たことのない景色がたくさんあります。
STPRをもっと大きく、もっと面白く、もっと世界中に楽しいを届けられる場所にしたい。
そして今日、その第一歩を踏み出すことができました。
長年思い描いてきた形に近づけたことを、心から嬉しく思っています。
会社や活動の形は、これから少しずつ変わっていくかもしれません。
でもそれは全部、この場所をもっと強く、もっと続いていくものにするため。
今日のお知らせは、その大切な一歩です。
そして僕自身は、これからもあらゆるプロデュースや、新しい企画やプロジェクトを生み出すことに全力を注いでいきます。
8年前から今日まで、僕の中で一度もブレなかった気持ちがあります。
『みんなに、楽しいを届けたい。』
僕がこれまでやってきたことも、これからやることも、全部この気持ちから生まれています。
8年前に始めた夢は、まだ終わっていません。
むしろ、ここからが本番です。
これからも変わらず応援してもらえたら、こんなに嬉しいことはありません。
8年分の「ありがとう」を込めて。
■秋田堅司氏 メッセージ
リスナーの皆さん、はじめまして。
このたび、株式会社STPRの代表取締役社長に就任いたしました秋田堅司です。
私は2024年10月から取締役、そして翌年5月からは取締役副社長として、これまでSTPRの経営に参画させていただいています。
（私についてはSTPRのホームページに簡単ですがプロフィールの記載があります）
今日、6月15日でSTPRは8周年、
このような特別な日に今回の発表は、リスナーの皆さんを驚かせてしまったと思います。
まずはっきりとお約束させてください。
ななもり。さんはこれからも、STPRのプロデューサーであり、所属クリエイターを支える存在であることに何ら変わりはありません！
では、新しく社長になった私は一体「何をやる人」なのか……。
できる限り分かりやすくて、誤解のない言葉を私なりに考えてみました。
一言で言うと、私は「STPRで働くスタッフ、そしてそのチームのプロデューサー」です。
ななもり。さんをはじめとするSTPRのクリエイターは、日々、「クリエイティビティと情熱」を持って、リスナーの皆さんに「楽しい」を届けるために挑戦し続けています。
そしてその裏側では、STPRのスタッフもまた、同じように「クリエイティビティと情熱」を持ってクリエイターの活動を支援しています。
そして、この「クリエイティビティと情熱」の掛け算こそが、リスナーの皆さんに「楽しい」を提供するために絶対に欠かせないものだと私は信じています。
だからこそ、「STPRで働くスタッフ、そしてそのチームのプロデューサー」として、熱いスタッフが集い、高め合い、今の限界を超えて成長できる環境をつくる、
クリエイターと共にどこまでも挑戦し続けることができる「最強のチーム」をつくる。それこそが、私のミッションです。
これからもSTPRはななもり。さんと共に、エンタメの可能性に挑戦し続けます！！
最後になりましたが、リスナーの皆さんからの愛と応援があったからこそ、STPRはこうして8周年を迎えることができました。
皆さんと一緒にこの大切な日を迎えられて、私たちはとても、とても幸せです。
いつも、本当にありがとうございます。
そしてこれからも、STPRをどうぞよろしくお願いいたします。
【ライブ写真多数】多彩な衣装や小道具で魅了…6年ぶりとなった莉犬ワンマンライブの模様
ななもり。は、今後は取締役プロデューサーとして、コンテンツ創出や所属グループの発掘・育成などクリエイティブ領域を担うという。同社は「新たな経営体制のもと、事業成長とコンテンツ創出の両輪を強化し、より多くの『楽しい』をお届けできるよう努めてまいります」とコメントしている。
そのうえで、「STPRが、誰かひとりに頼らなくても、もっと遠くまで、もっと長く、みんなに『楽しい』を届け続けられる場所になるために。この体制を作ることは、実は長年の僕の念願でした」と心境を語り、「8年前に始めた夢は、まだ終わっていません。むしろ、ここからが本番です」と呼びかけた。
新たに社長へ就任した秋田堅司氏は、自身の役割について「一言で言うと、私は『STPRで働くスタッフ、そしてそのチームのプロデューサー』です」と説明。「熱いスタッフが集い、高め合い、今の限界を超えて成長できる環境をつくる、クリエイターと共にどこまでも挑戦し続けることができる『最強のチーム』をつくる。それこそが、私のミッションです」と意気込みを語った。
また秋田氏は、「ななもり。さんはこれからも、STPRのプロデューサーであり、所属クリエイターを支える存在であることに何ら変わりはありません！」とコメント。新体制となった同社について「これからもSTPRはななもり。さんと共に、エンタメの可能性に挑戦し続けます！！」としている。
STPRは、すとぷりをはじめ、騎士X - Knight X -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -、すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSICらのほか、多数のクリエイターが所属するエンターテインメント企業。今後は新たな経営体制のもと、所属クリエイターやスタッフがこれまで以上にクリエイティビティと情熱を発揮し、エンタメの可能性に挑戦していくとしている。
ななもり。が所属するすとぷりは、結成10周年を記念したアリーナツアー『すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary ~すとぷり ARENA TOUR~』を開催する。東京、愛知、大阪、福岡の4都市を巡るツアーとなり、20日の愛知・IGアリーナ公演からスタート。8月20日にファイナルの東京・国立代々木競技場第一体育館公演を開催する。
■柏原真人氏（ななもり。） メッセージ
ななもり。です！
今日、6月15日。
株式会社STPRは8周年を迎えました。
8年前、すとぷりの活動をもっと大きく自由にするためにスタートした場所が、こんなに大きく、こんなにたくさんの人に囲まれる場所になりました。
全部、みんなが見つけてくれて、声をあげて好きを届けてくれたからです。
本当にありがとう。
そして今日、新しい社長に秋田さんが就任すること、そしてSTPRが新たなパートナー企業様と一緒に歩んでいくことを発表しました。
特別な日に大きな話が続いて、驚いた人もいると思います。
だから、正直に話します。
僕がこの8年、ずっと考えてきたことがあります。
それは「この"楽しい"を、どうやったらずっと届け続けられるんだろう」ということ。
これまでは、その多くを僕自身が背負ってきました。
でも、ひとりで背負うものには、いつか必ず限界がきます。
だから今回、心から信頼できるパートナーと、秋田さんをはじめとする最強のチームを迎えました。
STPRが、誰かひとりに頼らなくても、もっと遠くまで、もっと長く、みんなに「楽しい」を届け続けられる場所になるために。
この体制を作ることは、実は長年の僕の念願でした。
僕自身、この8年間でたくさんの夢を叶えてきました。
でも、まだ見たことのない景色がたくさんあります。
STPRをもっと大きく、もっと面白く、もっと世界中に楽しいを届けられる場所にしたい。
そして今日、その第一歩を踏み出すことができました。
長年思い描いてきた形に近づけたことを、心から嬉しく思っています。
会社や活動の形は、これから少しずつ変わっていくかもしれません。
でもそれは全部、この場所をもっと強く、もっと続いていくものにするため。
今日のお知らせは、その大切な一歩です。
そして僕自身は、これからもあらゆるプロデュースや、新しい企画やプロジェクトを生み出すことに全力を注いでいきます。
8年前から今日まで、僕の中で一度もブレなかった気持ちがあります。
『みんなに、楽しいを届けたい。』
僕がこれまでやってきたことも、これからやることも、全部この気持ちから生まれています。
8年前に始めた夢は、まだ終わっていません。
むしろ、ここからが本番です。
これからも変わらず応援してもらえたら、こんなに嬉しいことはありません。
8年分の「ありがとう」を込めて。
■秋田堅司氏 メッセージ
リスナーの皆さん、はじめまして。
このたび、株式会社STPRの代表取締役社長に就任いたしました秋田堅司です。
私は2024年10月から取締役、そして翌年5月からは取締役副社長として、これまでSTPRの経営に参画させていただいています。
（私についてはSTPRのホームページに簡単ですがプロフィールの記載があります）
今日、6月15日でSTPRは8周年、
このような特別な日に今回の発表は、リスナーの皆さんを驚かせてしまったと思います。
まずはっきりとお約束させてください。
ななもり。さんはこれからも、STPRのプロデューサーであり、所属クリエイターを支える存在であることに何ら変わりはありません！
では、新しく社長になった私は一体「何をやる人」なのか……。
できる限り分かりやすくて、誤解のない言葉を私なりに考えてみました。
一言で言うと、私は「STPRで働くスタッフ、そしてそのチームのプロデューサー」です。
ななもり。さんをはじめとするSTPRのクリエイターは、日々、「クリエイティビティと情熱」を持って、リスナーの皆さんに「楽しい」を届けるために挑戦し続けています。
そしてその裏側では、STPRのスタッフもまた、同じように「クリエイティビティと情熱」を持ってクリエイターの活動を支援しています。
そして、この「クリエイティビティと情熱」の掛け算こそが、リスナーの皆さんに「楽しい」を提供するために絶対に欠かせないものだと私は信じています。
だからこそ、「STPRで働くスタッフ、そしてそのチームのプロデューサー」として、熱いスタッフが集い、高め合い、今の限界を超えて成長できる環境をつくる、
クリエイターと共にどこまでも挑戦し続けることができる「最強のチーム」をつくる。それこそが、私のミッションです。
これからもSTPRはななもり。さんと共に、エンタメの可能性に挑戦し続けます！！
最後になりましたが、リスナーの皆さんからの愛と応援があったからこそ、STPRはこうして8周年を迎えることができました。
皆さんと一緒にこの大切な日を迎えられて、私たちはとても、とても幸せです。
いつも、本当にありがとうございます。
そしてこれからも、STPRをどうぞよろしくお願いいたします。