【Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch：システムバージョン22.5.0】 6月16日 配信

任天堂は6月16日、Nintendo Switch 2 およびNintendo Switchのシステムバージョン22.5.0を配信開始した。

Nintendo Switch 2 ではアクセシビリティの音声読み上げでオランダ語、ロシア語に対応。Nintendo Switchではニンテンドーeショップのデザインリニューアルなどが更新内容として挙げられている。

また、それぞれいくつかの問題の修正と、動作の安定性向上も行なわれている。

□Nintendo Switch 2「システムバージョン22.5.0」更新内容のページ

□Nintendo Switch「システムバージョン22.5.0」更新内容のページ

Nintendo Switch 2「システムバージョン22.5.0」更新内容

Nintendo Switch「システムバージョン22.5.0」更新内容

「設定」で以下の対応を行いました。 「アクセシビリティ」→「音声読み上げ」で、オランダ語、ロシア語の音声読み上げに対応しました。 「アクセシビリティ」→「ゲームチャットの音声⇔文字変換」で、「文字⇒音声変換」の言語にオランダ語、ロシア語を追加しました。 いくつかの問題の修正と、動作の安定性向上を行いました。ニンテンドーeショップのデザインをリニューアルしました。（「設定」→「テーマ」が「ベーシックブラック」に設定されている場合、ニンテンドーeショップもそれに合わせてテーマカラーが自動で反映されます。） 「マイページ」→「ユーザー設定」→「本人確認の設定」の「確認する場所」に、「ニンテンドーeショップを使うとき」「保存したお支払い方法で支払うとき」を追加しました。 「ゲームニュース」「ニンテンドーeショップ」で動画を全画面表示で再生しているときに、ZL/ZRボタンで10秒戻る/10秒進む操作をできるようにしました。 いくつかの問題の修正と、動作の安定性向上を行いました。

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