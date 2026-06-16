千原ジュニアが１５日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、「自分のやってる番組は全部変えてもらった」というテレビ業界の慣例を明かした。

ジュニアは「あることで、おかしな世界にずっといてここまで来てるんやなって…」と気付いたきっかけを告白。

ジュニアはある番組で「ＶＴＲを見る番組で、ガーンって女の子が倒れたのよ。ＡＤの子が」と女性スタッフが突然倒れてしまったのを目撃。「本番を迎えているということは、ＡＤの子はある種、仕事は終わっている状態。本番までが仕事や。大変やし睡眠不足も体調もあったんやろうな。ガンって倒れて、ホンマに死んだんちゃうか？って…。救急車がきて（処置をして）無事に何もなかったけど、よくよく考えたら、なんで立ってんねんと」と、スタッフがほとんど立って本番を撮影していることを疑問視した。

「我々タレントは全員座って、プロデューサーだけパイプ椅子に座って足組んで。若い女の子とか皆立ってる。座ったらええって。カメアシ（カメラアシスタント）の子も、バラエティでカメラがグングンなんていかない。ケーブルさばく必要なんてない。座ってたらいい」と訴え。

そのため「俺のやってる番組は全員座ってもらってる。異常な世界やで？よくよく考えたら」と振り返っていた。