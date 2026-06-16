マリオット・インターナショナルは、高級ウェルネスホスピタリティブランド「Lefay（レファイ）」をポートフォリオに加えた。

創業者一族のレアリ家とジョイントベンチャーを設立した。ジョイントベンチャーがブランドと知的財産を保有し、イタリア国内の不動産は創業家一族が継続して保有する。マリオットによる、ラグジュアリーウェルネスに特化したブランドの導入は今回が初めて。

Lefayは、2006年にドメニコ・アルチデ・レアリとリリアナ・レアリ夫妻によりイタリアで創設されたブランドで、自然環境に溶け込む施設と、科学的研究とホリスティックなウェルネス伝統を融合した独自の「Lefay SPAメソッド」で知られる。建築と自然環境の調和、開放的な室内・屋外空間、サステナブルな素材、運動・栄養・予防医療を統合したウェルネスプログラムを特徴とし、ゲストは単発のトリートメントから複数日にわたる構造化されたウェルネスプログラムまで選択できる。

現在は、ガルダ湖とドロミテの2軒の施設を展開しており、トスカーナや南フランス、スイスアルプスでも開発が進んでいる。今後、マリオットのウェブサイトやアプリで予約が可能となり、マリオット・ボンヴォイにも参加する。統合は今年後半を見込んでいる。