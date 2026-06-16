もはや“布で隠してる”だけ…韓国の金メダル美女、背中丸見えの大胆プライベートSHOT

小平奈緒の親友で知られる五輪メダリストのイ・サンファが、大胆なプライベートSHOTでファンを魅了している。

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イ・サンファは最近、自身のインスタグラムを更新。「Warm ＆ Cozy」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるアパレルブランドのオープンイベントに参加したイ・サンファが写っている。黒髪のショートボブヘアがシャープな顔立ちを際立たせ、ノースリーブのトップスから引き締まった健康美を放っている。

背中がざっくりと開いたホルターネックトップスにデニムパンツを合わせたコーディネートで、洗練されながらも大胆な魅力を発散したイ・サンファ。彼女の投稿を目にしたファンからは、「素敵すぎます。グッドです」「どんどん綺麗になりますね〜」「ゴージャスすぎる」「魅力的だ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・サンファInstagram）

イ・サンファは1989年2月25日生まれの37歳で、かつてスピードスケート選手として活躍。2010年バンクーバー五輪500m金メダル、2014年ソチ五輪500m金メダル、2018年平昌五輪500m銀メダルなど華々しい結果を残し、2019年5月に現役を引退した。

元スピードスケート日本代表の小平奈緒とは親友関係で知られ、平昌五輪でレース後に泣きながら2人が抱擁する姿が世界中で話題となった。プライベートでは2019年10月に歌手カンナムと結婚した。