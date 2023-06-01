chilldspotが、2027年2月より全国6都市を巡るワンマンツアーを開催することが決定した。

6月16日に開催されたchilldspot対バンライブ＜ジャム Vol.3＞東京公演にて発表された本ツアーは、発表時に会場から大きな歓声が上がるなど、早くも期待の高さを感じさせるものとなった。

ツアーは2027年2月6日の宮城・仙台Rensa公演を皮切りに、福岡・DRUM LOGOS、北海道・PENNY LANE 24、愛知・THE BOTTOM LINE、大阪・BIGCATを巡り、2027年3月19日の東京・LIQUIDROOM公演まで全6公演を実施。6月16日よりオフィシャルファンクラブ先行受付がスタートしている。

また、chilldspotの新曲「ドラマ」が7月8日に配信リリースされることも決定。あわせてジャケット写真も公開された。「ドラマ」は、7月7日21時よりスタートするフジテレビ系7月期新火曜ドラマ『さよならノワール』の主題歌として書き下ろされた楽曲。

chilldspotがフジテレビ系連続ドラマの主題歌を担当するのは今回が初となる。Apple MusicとSpotifyでは、6月16日よりPre-add / Pre-saveがスタートしている。

＜chilldspot 6th one man live tour 2027＞

2027年2月6日（土）

宮城・仙台Rensa

OPEN / START：17:30 / 18:00 2027年2月13日（土）

福岡・DRUM LOGOS

OPEN / START：17:00 / 18:00 2027年2月20日（土）

北海道・札幌 PENNY LANE 24

OPEN / START：17:15 / 18:00 2027年2月27日（土）

愛知・名古屋 THE BOTTOM LINE

OPEN / START：17:00 / 18:00 2027年2月28日（日）

大阪・BIGCAT

OPEN / START：16:00 / 17:00 2027年3月19日（金）

東京・LIQUIDROOM

OPEN / START：18:00 / 19:00 チケット詳細

・チケット料金：5,500円(税込) ※各公演別途ドリンク代必要

・FC先⾏：1⼈2枚まで申し込み可能（同⾏者指定なし・同⾏者⾮会員可 ） オフィシャルファンクラブ抽選先行

・受付期間：6月16日(⽕)22:00〜6月28日(⽇)23:59まで

・オフィシャルファンクラブ“CHILLDSHOLIC”：https://chilldspot.jp/feature/entry