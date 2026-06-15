大食いタレント・ギャル曽根が１５日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ」（月曜・午後７時）に出演。デカ盛りグルメに挑んだ。

４月２７日放送の同番組の「ギャル曽根ＶＳチャレンジグルメ」で完食には成功したもののお笑いコンビ「カゲヤマ」の益田康平にタイム差で敗北。１年４か月ぶりの黒星を喫し話題となったギャル曽根は今回、「ギャル曽根ＶＳチャレンジグルメ」で「大食いＷ杯」と題して、サッカー元日本代表の安田理大さん、開催中の北中米Ｗ杯で指揮を執る日本代表・森保一監督の長男・翔平さん、お笑いトリオ「えびしゃ」の中村シュンスケの３人の挑戦を受けた。

東京・新宿の「東京麺通団」の「超ヘビー級肉ぶっかけうどん」８人前、総重量３・３キロに制限時間５０分で挑戦した４人。「サッカーを代表して来てる。完食してエールを送っちゃいましょう！」と気合を入れた安田さんと翔平さんだが、中でも翔平さんは３人でサッカー系ユーチューバー「ＬＩＳＥＭ」として活動する弟の次男・圭悟さん、三男・陸さんの応援のもと日本代表のブルーのジャージーを来て登場。

３兄弟ともサンフレッチェ広島ユースに所属。「小さい頃から父には『ご飯は残さずきれいに食べなさい』と言われてるんで全部、食べます！」と気合を入れた翔平さんはＵ―１８日本代表に選ばれた経歴も持つが、大食いクイーン・ギャル曽根との対決では苦戦。

ギャル曽根がトップの４６分３７秒で完食。中村シュンスケも４９分３９秒で完食も翔平さんは２・５キロ、安田さんは２・４キロ食べたところでタイムアップ。悔しそうな表情を浮かべた翔平さんはギャル曽根に「父から有吉さんに渡してくださいと頼まれたんで」と森保監督のサインが入った日本代表のユニホームを託していた。