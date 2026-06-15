ヨルシカが、2025年9月から10月に開催したn-bunaの朗読と楽曲演奏を織り交ぜたコンセプトライブ＜ヨルシカ LIVE TOUR 2025「盗作 再演」＞の模様を収録したライブ映像作品を9月30日にリリースする。

本作にはライブ本編を収録したDisc1、ライブ内の『「盗作」楽曲パート』『「盗作」朗読パート』のみを視聴できるDisc2に加え、本公演の演出映像『「盗作」ライブビデオ』をDisc3に収録。

Blu-ray/DVD初回限定盤は、デジパックに加え、会場で配布された冊子「生まれ変わり」と公演の朗読内容を絵本にした『「生まれ変わり」絵本』『「盗作」朗読絵本』の2冊を三方背ケースに収納した特殊仕様となっている。

また、UNIVERSAL MUSIC STOREでは収納ポーチとセットにした「盗作」オリジナルTシャツ（S/M/L）を予約限定発売する。単品販売のほか、Blu-ray/DVD初回限定盤と「盗作」オリジナルTシャツのセットを特別価格で発売。

発表にあわせ特設サイトも公開された。商品概要、CDショップ購入者特典など、詳細は特設サイトでもご確認いただきたい。

■『ヨルシカ LIVE「盗作」』
2026年9月30日発売
特設サイト　https://sp.universal-music.co.jp/yorushika/tousaku2025/
CDショップリンク　https://yorushika.lnk.to/live_plagiarism
※CDショップリンクは6/16（火）10時から有効

【初回限定盤BD/ DVD】
3枚組DISC(本編/「盗作」楽曲パート/「盗作」朗読パート/「盗作」ライブビデオ)＋三方背ケース＋2折デジパック＋歌詞ブック＋「盗作」朗読絵本＋「生まれ変わり」絵本
Blu-ray ：￥12,650（本体価格￥11,500　税率10％） / UPXH-9042
DVD ：￥12,100（本体価格￥11,000　税率10％）/ UPBH-9579

【初回限定盤BD/ DVD】
3枚組DISC(本編/「盗作」楽曲パート/「盗作」朗読パート/「盗作」ライブビデオ)＋トールケース
Blu-ray ：￥7,700（本体価格￥7,000　税率10％） / UPXH-1097/9
DVD ：￥7,150（本体価格￥6,500　税率10％） / UPBH-1523/5

▲通常盤

■収録内容
※初回限定盤/通常盤共通

[Disc1]
朗読「追憶」
1​. 春ひさぎ
2​. 思想犯
3​. 強盗と花束

朗読「バスを降りて」
4​. 昼鳶
5​. レプリカント
6​. 花人局

朗読「山の草原」
7​. 逃亡
8​. 風を食む
9​. 夜行
10​. 嘘月

朗読「夏祭り」
11​. 盗作
12​. 爆弾魔
13​. 春泥棒
14​. 花に亡霊

朗読「前世」

※収録時間：約90分
※字幕：日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字・繁体字）・中南米スペイン語

[Disc2]
「盗作」楽曲パート
「盗作」朗読パート

[Disc3]
「盗作」ライブビデオ

●ポーチ付き「盗作」オリジナルTシャツ
【完全受注生産・UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売商品】
発売日：2026年9月30日（水）
価格：￥6,600（税込）
予約受付期間：2026年6月16日(火)10:00〜7月9日(木)23:59

UNIVERSAL MUSIC STOREご予約はコチラから
https://umusic.jp/hxUEE1IZ　

※S/M/ Lサイズよりお選びいただけます
※『LIVE TOUR2025「盗作 再演」』グッズにて発売したTシャツとサイズ表が異なりますのでご注意ください
※予定販売数に達し次第、期間内であっても受付を終了する場合があります。
また、商品数の追加確保が可能な場合、再販売を行う場合がございます。販売がある場合に限り、後日発表いたします。

■セット販売
ヨルシカ LIVE 「盗作」初回限定盤Blu-ray ＋ポーチ付き「盗作」オリジナルTシャツ
セット販売特別価格：￥17,050（税込）
初回限定盤DVD＋ポーチ付き「盗作」オリジナルTシャツ
セット販売特別価格：￥16,500（税込）

◾️＜ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称」＞

▼追加公演
2026年7月29日（水）神奈川・横浜アリーナ
2026年7月30日（木）神奈川・横浜アリーナ

2026年3月21日（土）宮城|ゼビオアリーナ仙台
2026年3月22日（日）宮城|ゼビオアリーナ仙台
2026年4月18日（土）大阪|大阪城ホール
2026年4月19日（日）大阪|大阪城ホール
2026年5月30日（土）愛知|名古屋 日本ガイシホール
2026年5月31日（日）愛知|名古屋 日本ガイシホール
2026年8月4日（火）福岡|マリンメッセ福岡A館
2026年8月5日（水）福岡|マリンメッセ福岡A館
2026年9月15日（火）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY
2026年9月16日（水）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY

特設サイト：https://yorushika.com/feature/livetour2026_ichininsho

関連リンク

◆ヨルシカ オフィシャルサイト