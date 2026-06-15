ヨルシカ、ライブツアー＜盗作 再演＞の模様を映像作品化
ヨルシカが、2025年9月から10月に開催したn-bunaの朗読と楽曲演奏を織り交ぜたコンセプトライブ＜ヨルシカ LIVE TOUR 2025「盗作 再演」＞の模様を収録したライブ映像作品を9月30日にリリースする。
本作にはライブ本編を収録したDisc1、ライブ内の『「盗作」楽曲パート』『「盗作」朗読パート』のみを視聴できるDisc2に加え、本公演の演出映像『「盗作」ライブビデオ』をDisc3に収録。
Blu-ray/DVD初回限定盤は、デジパックに加え、会場で配布された冊子「生まれ変わり」と公演の朗読内容を絵本にした『「生まれ変わり」絵本』『「盗作」朗読絵本』の2冊を三方背ケースに収納した特殊仕様となっている。
また、UNIVERSAL MUSIC STOREでは収納ポーチとセットにした「盗作」オリジナルTシャツ（S/M/L）を予約限定発売する。単品販売のほか、Blu-ray/DVD初回限定盤と「盗作」オリジナルTシャツのセットを特別価格で発売。
発表にあわせ特設サイトも公開された。商品概要、CDショップ購入者特典など、詳細は特設サイトでもご確認いただきたい。
■『ヨルシカ LIVE「盗作」』
2026年9月30日発売
特設サイト https://sp.universal-music.co.jp/yorushika/tousaku2025/
CDショップリンク https://yorushika.lnk.to/live_plagiarism
※CDショップリンクは6/16（火）10時から有効
【初回限定盤BD/ DVD】
3枚組DISC(本編/「盗作」楽曲パート/「盗作」朗読パート/「盗作」ライブビデオ)＋三方背ケース＋2折デジパック＋歌詞ブック＋「盗作」朗読絵本＋「生まれ変わり」絵本
Blu-ray ：￥12,650（本体価格￥11,500 税率10％） / UPXH-9042
DVD ：￥12,100（本体価格￥11,000 税率10％）/ UPBH-9579
【初回限定盤BD/ DVD】
3枚組DISC(本編/「盗作」楽曲パート/「盗作」朗読パート/「盗作」ライブビデオ)＋トールケース
Blu-ray ：￥7,700（本体価格￥7,000 税率10％） / UPXH-1097/9
DVD ：￥7,150（本体価格￥6,500 税率10％） / UPBH-1523/5
■収録内容
※初回限定盤/通常盤共通
[Disc1]
朗読「追憶」
1. 春ひさぎ
2. 思想犯
3. 強盗と花束
朗読「バスを降りて」
4. 昼鳶
5. レプリカント
6. 花人局
朗読「山の草原」
7. 逃亡
8. 風を食む
9. 夜行
10. 嘘月
朗読「夏祭り」
11. 盗作
12. 爆弾魔
13. 春泥棒
14. 花に亡霊
朗読「前世」
※収録時間：約90分
※字幕：日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字・繁体字）・中南米スペイン語
[Disc2]
「盗作」楽曲パート
「盗作」朗読パート
[Disc3]
「盗作」ライブビデオ
●ポーチ付き「盗作」オリジナルTシャツ
【完全受注生産・UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売商品】
発売日：2026年9月30日（水）
価格：￥6,600（税込）
予約受付期間：2026年6月16日(火)10:00〜7月9日(木)23:59
UNIVERSAL MUSIC STOREご予約はコチラから
https://umusic.jp/hxUEE1IZ
※S/M/ Lサイズよりお選びいただけます
※『LIVE TOUR2025「盗作 再演」』グッズにて発売したTシャツとサイズ表が異なりますのでご注意ください
※予定販売数に達し次第、期間内であっても受付を終了する場合があります。
また、商品数の追加確保が可能な場合、再販売を行う場合がございます。販売がある場合に限り、後日発表いたします。
■セット販売
ヨルシカ LIVE 「盗作」初回限定盤Blu-ray ＋ポーチ付き「盗作」オリジナルTシャツ
セット販売特別価格：￥17,050（税込）
初回限定盤DVD＋ポーチ付き「盗作」オリジナルTシャツ
セット販売特別価格：￥16,500（税込）
◾️＜ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称」＞
▼追加公演
2026年7月29日（水）神奈川・横浜アリーナ
2026年7月30日（木）神奈川・横浜アリーナ
2026年3月21日（土）宮城|ゼビオアリーナ仙台
2026年3月22日（日）宮城|ゼビオアリーナ仙台
2026年4月18日（土）大阪|大阪城ホール
2026年4月19日（日）大阪|大阪城ホール
2026年5月30日（土）愛知|名古屋 日本ガイシホール
2026年5月31日（日）愛知|名古屋 日本ガイシホール
2026年8月4日（火）福岡|マリンメッセ福岡A館
2026年8月5日（水）福岡|マリンメッセ福岡A館
2026年9月15日（火）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY
2026年9月16日（水）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY
特設サイト：https://yorushika.com/feature/livetour2026_ichininsho
関連リンク
◆ヨルシカ オフィシャルサイト