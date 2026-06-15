立憲民主党の古賀千景参院議員による2026年6月15日の参院決算委員会での発言が、波紋を広げている。

防衛省作成の子ども向け冊子めぐり質問

古賀氏は防衛省が作成した子ども向けの冊子「まるわかり！ 日本の防衛〜はじめての防衛白書2024」をめぐり、「どのような意図で作られたのか」と質問した。

小泉進次郎防衛相や防衛省の小野功雄大臣官房長は、「将来を担う若い世代に、自衛隊について知る機会を持ってもらうのが目的」とし、「都道府県の教育委員会に配布の相談をした上で配布した」と説明した。

「たかが10歳の子どもですよ。信じてしまいます」

教員でもある古賀氏は、日本教職員組合（日教組）の特別中央執行委員を歴任し、現在は組織内議員を務めている。

冊子に記載されたロシアによるウクライナ侵攻に関する記述をめぐり、「学校における平和教育の大切さは、私もやってきた（から理解している）」とした上で、ウクライナ側・ロシア側双方の視点を取り入れるべきだと指摘。「安易に防衛力が足りなかったと言われると、たかが10歳の子どもですよ。信じてしまいます」などと持論を展開した。

その上で、「私も教えた子がいっぱい自衛隊にいるんです。いっぱい苦しんでますよ」とし、「わかってほしいのは、自衛隊に行く子どもたちって、経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ！」と声を張り上げた。

周囲から指摘が飛んだのか、古賀氏はややトーンダウンし「ああ、すいません。失礼しました。訂正します」としつつ、「でも、本当にそこに生活の厳しい子どもたちが生きている、『安定した職だ』という（理由で）。そこは分かってほしい。苦しんでいるところ」と続けた。さらに、冊子での北朝鮮や中国、ロシアについての記述について、配慮がないのではと指摘した。

「私の発言が申し訳なかった」と撤回

小泉氏は、「先生が言う『近隣の国々に対する配慮』という前に、自衛官の子どもたちへの配慮に欠ける発言だったのではないでしょうか？」と厳しい表情で反論。

「今、先生の発言は『自衛官の子どもたちは、みんな貧しい家庭の子しかいない』と、こういった形で言われましたけど、全くそういうことはありません。これは事実誤認だと思います」と述べ、「それこそまさに一面的な自衛官、そして自衛隊の家族に対する見方なのではないでしょうか」とした。

古賀氏は、「はい！ 私の発言が申し訳なかった。それは撤回させていただきます。申し訳ありませんでした」とし、質問を続けた。

SNSでは、こうした場面を切り抜いた動画が拡散された。「あまりにもひどい発言」「差別発言ではないか」など、厳しい反応が相次いだ。

自民党の元衆院議員、長尾敬氏は「これは許しがたい。最悪の質疑です」と批判。「最後、発言を撤回し詫びている風ではあるものの、発言の抑揚や態度に、その姿勢が微塵のかけらも感じられない点において、全く看過できない」としている。