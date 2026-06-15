俳優の梅沢富美男（75）が13日放送のMBS「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。過去に背負った借金について語った。

MCの有働由美子に「60歳になった時に、借金が何億か」と振られた梅沢は「10億ありました。兄がそばにいたヤツに騙されて」と劇団の座長だった兄・梅沢武生さん（享年82歳）の借金を肩代わりしたことを告白。

「お願いした弁護士さんが“お兄さんを破産宣告させましょう”って言った時に、僕を福島から連れてきてくれて、今の梅沢富美男にしてくれたわけですから、そんな人にこんな思いをさせるのは嫌だと思って」と肩代わりに至った理由を明かした。

返済は「10年かかりましたけど返しました」。「ありがたいことに、ちょうどその時、第2の梅沢富美男ブームってのがありましたんで。CM山ほどやらせていただいて」と感謝した。

しかし「一つ悔やんでいることがある」といい、梅沢が借金の完済を伝えた3カ月後に、兄が他界してしまったことを振り返り「ホッとしたんじゃないですか。だから言わなきゃよかったな」。これに有働は「そっか…まだ安心させないで長生きしてもらう…。めっちゃええ男やん！」と称賛した。