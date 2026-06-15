パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、フォトグラファーのコムロミホ氏を講師に迎えた「第16回DCPフォトウォーク in 仙台」を7月4日（土）に開催する。参加費は無料で、先着15名を募集している。

DCPフォトウォーク初となる宮城県での開催。仙台駅周辺を舞台に、仙台朝市や壱弐参（いろは）横丁を巡る。スナップの撮り方や構図の作り方など、コムロミホ氏から直接アドバイスを受けられるほか、質問の機会も設けられる。

使用機材は不問で、ミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、スマートフォンなど普段使いの機材での参加が可能。カメラ歴も問わないとしている。参加者が撮影した作品に対するコムロミホ氏の講評動画は、後日DCP公式YouTubeチャンネルで公開される予定だ。

撮影：コムロミホ氏

撮影：コムロミホ氏

撮影：コムロミホ氏

開催日

2026年7月4日（土）11時00分～14時00分

開催場所

仙台駅周辺（宮城県仙台市）

参加費用

無料

定員

先着15人

応募締切

2026年6月28日（日）23時00分

応募方法

専用フォームから申し込み

参加条件

ドスパラクリエイティブプロダクション（DCP）への登録（無料のドスパラ会員登録）が必要