教員グループによる児童盗撮事件で、横浜の元小学校教諭にこれまでで最も重い懲役8年の判決が言い渡されました。

【写真を見る】｢欲望の赴くままに…酌量の余地がない｣ 女子児童の体を触り動画で撮影 “盗撮共有”横浜の元教諭に懲役8年 教員グループで6件目の判決 最も重い量刑 名古屋地裁

判決などによりますと、横浜市の元小学校教諭 小瀬村史也被告（38）は、おととしから去年にかけて、女子児童の体を触りその様子を動画で撮影して共有したなどの罪に問われています。

「欲望の赴くままに行った一連の犯行に酌量の余地がない」

これまでの裁判で、小瀬村被告は起訴内容を認めていて、検察側は「被害児童は18人に及び、心身の健全な成長へ与えた影響が大きい」として懲役10年を求刑。

15日の判決公判で、名古屋地裁の蛯原意裁判官は「児童からの信頼や未熟さに乗じた悪質な犯行でグループの中心人物であり犯罪行為を促し合っていた」「欲望の赴くままに行った一連の犯行に酌量の余地がない」と懲役8年を言い渡しました。