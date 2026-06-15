日曜劇場「ＧＩＦＴ」（TBS系）の第10話（最終話）が14日に放送された。

本作は、パラスポーツの車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。暗闇を生きてきた全ての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当。堤真一が27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。（※以下、ネタバレを含みます）

決勝戦は「ブルズVS.シャーク」に決まった。しかし、涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、責任問題に発展する。大会本部が緊急会議を開く中、伍鉄（堤真一）をさらに追い込む記事が出てしまう。

決勝戦の開催が危ぶまれる中、人香（有村架純）は涼の家を訪れ、涼の残した思いに心を動かされ、ある行動に出る。果たしてブルズは「シャークに勝って日本一」になれるのか。伍鉄が出した最後の答えとは…。

放送終了後、SNS上には、「仲間っていいなぁと思えるドラマだった」「たくさんのギフトをもらうことができた」「いろいろな要素を詰め込みすぎ。もっとシンプルでもよかった」「『一人で行くな、一人で進むな、二人で行けば必ず道は作れる』がこのドラマのキーワードだった」などのコメントが上がった。

また、「車いすラグビーって本当に面白いスポーツだと思ったし、試合を見に行きたくなった」「ドラマを通じて車いすラグビーのことを知ることができた」「やっぱりスポーツっていいよね」「細田善彦さんが演じた立川キャプテンがよかった」などの声もあった。

そのほか、「涼が生きている世界線をもっと見たかった」「涼の魂はブルズの選手の中で生きていたんだ」「前回の悲しみから笑顔に変わることができた」といったコメントもあった。