◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2ー2オランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。19分に勝ち越されるも、終了間際の44分、右CKから最後はMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が触り、土壇場で同点に追いついた。

1−2の後半44分、右CKからゴール前中央付近で途中出場のFW小川が頭を合わせた。このシュートがMF鎌田の頭に当たり、ゴールに吸い込まれた。土壇場で日本が再び同点とした。

試合後、小川は「僕のゴールじゃなかったみたいなんですけど」と冗談めかした後「でも、僕のゴールだろうが、大地君のゴールだろうが、きょうはみんなが細かいところを戦っていて、前半からすごい勇気をもらっていた。みんなの勝ち点1だなと思います」とした。

「相手は攻撃力ありましたけど、必ず僕たちのチャンスは来ると信じていた」とし「僕にマークをついている選手が結構、ゆるかったので。（伊東）純也君からヘディングでゴールを決めたのは初めてのことじゃないので、だいたいどこらへんにボールが来るかは分かっていたので。あれはドンピシャだったと思います。これを負けて帰るのと、勝ち点1を拾って帰るのでは全然話は違う。この勝ち点1はすごく大きいですし、チームを勢いづかせる1点だったのではないか」と話した。